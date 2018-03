Cierre del Festival del Centro Histórico en el Zócalo

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- El zócalo capitalino será sede de la clausura del Festival del Centro Histórico, que incluirá polkas, valses, danzones y música clásica. El programa iniciará a las 16:00 horas con la Orquesta Filarmónica Juvenil CDMX “Armando Zayas”, dirigida por Ariel Hinojosa Salicrup, cuyos temas del repertorio serán el Cuarto movimiento de la segunda sinfonía del finlandés Jean Sibelius, para seguir con el vals El Danubio azul, las polkas Tritsch tratsch y Rayos y truenos, y la marcha Radetzky, de Johann Strauss; los Danzones de Lara y Caña Brava (arreglos del mexicano Chucho Ferrer), Juárez no debió morir de Esteban Alonso, y Rigoletito de Consejo Valiente Roberts. Y más tarde, a las 18:30 horas, la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, dirigida por Scott Yoo, la mezzosoprano María Luisa Tamez, la soprano Gabriela Herrera, el tenor Alan Pingarrón y el bajo Carsten Wittmoser, interpretarán la Novena Sinfonía, de Ludwig van Beethoven. La entrada será libre y a decir de la mezzosoprano será una experiencia única cantar la emblemática y universal Oda a la alegría, que forma parte de la sinfonía, ante un numeroso público que a diferencia de las salas de concierto estará de pie y escuchando “esta bellísima música”. Será la primera ocasión que se tocará ese tema en la Plaza Mayor.

“María Magdalena”, película de Reino Unido y Australia

María Magdalena ha sido marginada por siglos. El productor Emile Sherman de la película María Magdalena deseaba regresarla al lugar que merece: “ La historia que contamos es una que va al corazón de todas las religiones y hasta de toda la humanidad. María reconoce que el ‘Reino’, o cualquier utopía por la que luchamos, debe comenzar por nosotros mismos. Nuestro espíritu se encuentra dentro de nosotros, en el mismo lugar que residen el amor y la amabilidad. El mensaje de María es tan revolucionario hoy como lo ha sido siempre, y es uno que esperamos pueda resonar con fuerza”. El director Davis dice: “Una de mis grandes inspiraciones para esta película fue Malala Yousafzai. Algo en su historia, para mí, refleja la historia de María. El hecho de que los Talibanes le dispararon en el rostro por querer ir a la escuela, y que luego, al ganar el Premio Nobel de la Paz, en su discurso perdonó a los Talibanes por sus acciones. Aquel acto de perdón, aquel acto de amor, fue algo que para mí se encontraba en el corazón de esta película. Cuando leí el guion, pensé en cómo me conmovió y cómo se encuentra la historia de María en ella. Me logro conectar con esa espiritualidad y ese amor. También me encantó que el guion era muy humano y muy pertinente”. Se estrena en todos los cines.

Celebración por el Año Nuevo Persa en México

La celebración del Nowruz o Año Nuevo Persa es la tradición más antigua e importante en Irán, arranca con la entrada de la primavera el 20 ó 21 de marzo coincidiendo con el equinoccio de verano y festeja el renacer de la naturaleza después del invierno. Para celebrar la llegada del Año Nuevo persa, el Museo Nacional de las Culturas del Mundo organiza por quinto año consecutivo la Jornada de Nowruz este sábado que incluirá una proyección de un documental sobre esa festividad milenaria, y un concierto de Música clásica persa (compuesto por ocho piezas tradicionales de la antigua Persia. Shahr Ashub de Shur, Roya-e Shur, Reng-e Nava, Ghazal, Chahargah, Reng-e Naz, Torkaman y Navaí.) a cargo del músico iraní Mehdi Moshtagh y su grupo. El Nowruz, cuyo nombre significa “nueva luz del día”, ha sido incluido en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). La Jornada de Nowruz o Año Nuevo persa se llevará a cabo el sábado a partir de las 12 horas en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo ubicado en Moneda 13, Centro Histórico, a una cuadra del Metro Zócalo. Más información a [email protected] y al 5542-0422 /1097/ 0165 ext. 414237.

Inauguración de la muestra “Wirikuta” en la Galería José María Velasco

Con el fin de apoyar la lucha por la defensa de las tradiciones y rituales del pueblo wixárika, su cosmovisión, y su territorio sagrado que se extiende desde Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco e incluso Michoacán, la Convención Metropolitana de Artistas y Trabajadores de la Cultura, creada en 2005, inaugura este sábado 24, a las 12:00 horas, la exposición Wirikuta. En ella se exhibirán 30 piezas de serigrafía y cinco textos redactados por Ignacio Betancourt, Maurico Genet Guzmán, Alberto Híjar y Jacinto López Villa y su familia. Se presenta también como “Pieza del mes”, la obra Contemplación, autorretrato del pintor Horacio Rodríguez. Participa además el artista autodidacta Carlos Mera con una serie de pinturas expresionistas. La muestra se abre en la Galería José María Velasco, ubicada en Peralvillo 55, colonia Morelos, Metro Lagunilla, en donde podrá visitarse de martes a domingo de 9 a 18 horas, miércoles hasta las 20 horas. La entrada es libre y permanecerá hasta el próximo 6 de mayo.

Programa artístico en la Zona Rosa

Con espectáculos artísticos y culturales, se busca reactivar la famosa Zona Rosa que fundarán el pintor José Luis Cuevas y Luis Guillermo Piazza, entre otros creadores. Las actividades se llevarán a cabo en tres diferentes escenarios distribuidos en la Glorieta de los Insurgentes y habrá obras de teatro, jazz, danza árabe, danzón y talleres. Participarán, entre otros artistas, la Orquesta Sinfónica de Alientos de la Delegación Cuauhtémoc, el Coro Gay de la Ciudad de México, el Ballet Folklórico de Yuri Alejandro Meza y el grupo de reggae “Tierra Jaguar” del Colectivo Tepito Arte Acá. Las actividades se desarrollarán el sábado 24 y domingo 25 de las 11:00 a las 18 horas.

“Mujeres en la canción” en el Museo Nacional de Culturas Populares

Todo este mes se realiza el ciclo Mujeres en la Canción impulsado por la Dirección General de Culturas Populares, y como parte del mismo este sábado a las 17 horas, la cantautora bailarina de danza africana y actriz de teatro, Lian Ventura presentará su propuesta experimental con base en géneros del rock, jazz, blues, bossanova y ritmos africanos, acompañados de letras en español y francés. A las 18 horas la intérprete de trova, canto nuevo y folclor latinoamericano, Ingrid Lozano, ejecutará canciones de su autoría. El domingo a las 14 horas, el sonido de la voz de la cantautora zapoteca Martha Toledo enviará a los asistentes a las cálidas tierras del Istmo de Tehuantepec; y para cerrar la edición de Sonidos de México. Sonidos de la Tierra. Mujeres en la Canción, Malena Durán subirá al escenario a las 15horas para compartir parte de su trayectoria musical dentro del género del jazz, el blues, la música afroantillana y la tradicional mexicana. El ciclo Mujeres en la Canción se lleva a cabo en el Museo Nacional de Culturas Populares, ubicado en Avenida Hidalgo 289, colonia Del Carmen, Coyoacán.

México es Cultura

Actividades para toda la familia las puede encontrar en la página electrónica www.mexicoescultura.com de la Secretaría de Cultura, donde hay información completa sobre exposiciones en museos, recintos o centros, así como funciones de diversas ramas de las artes clásicas como teatro, danza, literatura, plástica, música, arquitectura, cine… La consulta es libre o bien en el número telefónico 01800CULTURA.

Museos con visitas interactivas

El Museo del Palacio de Bellas Artes que forma parte de los Museos Interactivos del INBA le permita recorrer de manera digital todos los murales del recinto de mármol hasta con zoom de hasta diez centímetros de distancia real a través de 3D y tecnología de 360°. Así, puede recorrer palmo a palmo y al detalle las obras de Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Rufino Tamayo, Jorge González Camarena, Roberto Montenegro y Manuel Rodríguez Lozano en: www.museopalaciodebellasartes.gob.mx Otros tres recintos con esta modalidad son: www.museocasadecarranza.gob.mx

www.museoculturaspopulares.gob.mx y

www.museoferrocarrilesmexicanos.gob.mx

Secretaría de Cultura de la CDMX

Para conocer la cartelera de actividades de la Secretaría de Cultura del gobierno de la Ciudad de México consulte la página:

www.cultura.cdmx.gob.mx/