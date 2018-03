Elección no está definida pese a encuestas y despilfarro de 15 mil mdp de AMLO y Anaya en spots: Meade

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- A pesar de lo que dicen las encuestas, “es una leyenda urbana que la elección ya esté definida”, pues “las elecciones se ganan en las campañas” y éstas “aún no inician”, afirmó José Antonio Meade, candidato del PRI a la presidencia de la República.

“Se dice que este arroz ya se coció. Ya vimos las encuestas. No hay nada que hacer”, dijo en tono irónico.

“Bueno –agregó de inmediato–, todavía no soy candidato. Soy candidato en ciernes. Ya le pedí al INE que me registre como candidato y espero que me obsequie esa posibilidad antes del 30 de marzo. Eso quiere decir que todavía no empieza la elección, que todavía no empiezan las campañas y las elecciones se ganan en campaña”.

Durante una comida realizada el jueves 22 con representantes empresariales, diplomáticos y académicos convocados por el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi), Meade recordó tres hechos que, dijo, le dan “razones para el optimismo”: los candidatos que punteaban en las elecciones del 2000, 2006 y 2012 –incluso con mayores márgenes que ahora respecto al segundo lugar—al final perdieron.

“Eso quiere decir que todavía no empieza la campaña y que por lo tanto la elección aún no está definida y que lo que estamos viendo ahora es top of main del conocimiento” que la población tiene de los candidatos, insistió.

Calificó de “absurdo” el periodo de intercampañas y se quejó de que sus contrincantes, Andrés Manuel López Obrador, de Morena; y Ricardo Anaya, de la coalición “Por México al frente”, hayan aprovechado el periodo de precampañas para promoverse.

Durante ese periodo “lo único que la Constitución preveía era que los partidos saliéramos a promover valores democráticos. Andrés Manuel interpreta la promoción de valores democráticos como promoción de su persona y se avienta 3.7 millones de spots. De a 3 mil pesos por spots son 10 mil 500 millones de pesos que ha invertido en su persona.

“Ricardo (Anaya), viendo lo que hacía Andrés Manuel, hizo lo mismo. Y como resultado de eso tenía para el 14 de diciembre 1.4 millones de spots; es decir, unos 4 mil 500 millones de pesos invertidos en su persona”.

Afirmó que, en cambio, él y el PRI “no teníamos nada. Nunca habíamos salido con un spot. El primero que hicimos fue deseando Feliz Navidad Juana (Cuevas, su esposa) y yo”.

Comentó que el pasado 14 de diciembre, cuando arrancaron las precampañas, era consciente del “nivel de conocimiento” que la población tenía sobre López Obrador, quien participaba por tercera ocasión en una contienda presidencial. Pero se dijo “convencido de que nada peor podía pasarle al México que yo quiero para mis hijos que gane Andrés Manuel. Me parece que cada una de sus propuestas tienen el potencial de ser enormemente destructivas”, aseveró.

Meade señaló que quedó “horrorizado” con la entrevista a López Obrador que difundió el miércoles 21 Milenio Televisión.

“Con toda claridad dijo que va a cerrar el aeropuerto, que va a echar para atrás la reforma energética, que el escoger cuáles contratos sí y cuáles no; que va la amnistía. Todas las propuestas suficientes para que uno pase la noche en vela”, señaló.

El candidato de la coalición “Todos por México” –formada por el PRI, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido Nueva Alianza (Panal)–, se dijo preocupado por el “brutal deterioro de la confianza que se le tiene a los partidos políticos”: 9% en México, 6 puntos menos del promedio en América Latina, según una gráfica que mostró durante su exposición ante unos 200 asistentes al evento convocado por Comexi.

“Eso explica en parte porque hoy está hablando frente a ustedes un candidato ciudadano de uno de esos partidos. Pero eso quiere decir también que al final la contienda se va a definir sobre la base de la confianza a los candidatos, no a los partidos”, sostuvo.

Y ante la pregunta de por qué, ante la losa que implica cargar con el desprestigio del PRI, no optó por ser candidato independiente, admitió: “porque quería ganar. Y hoy se ve en las alternativas (sic), cuánto vale el independiente y cuánto el candidato de un partido. Y el independiente vale 3 o 4 puntos y el candidato de un partido vale 25. Mi aspiración a participar en esto no era para tener una participación testimonial, sino una participación para ganar”.