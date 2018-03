Yerno de Trump le pide que ya no diga que México pagará el muro: NYT

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- De acuerdo con una nota de The New York Times, Jared Kushner, asesor y yerno de Donald Trump, le pidió al presidente estadunidense ya no decir que México pagará por el muro, así como exentarlo de los aranceles al acero y aluminio.

Kushner también le habría solicitado a Trump que no anule el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y que en cambio lo negocie, reportó el diario.

Según la publicación, Kushner le pidió a su suegro que deje de hacer esas afirmaciones, razón por la que aparentemente Trump no mencionó nada sobre este tema cuando firmó el presupuesto, el cual incluye una partida para la seguridad fronteriza.

De acuerdo con NYT, que citó como fuente a personas que trabajan con Kushner, éste cabildeó para exentar a México de los aranceles al acero y aluminio que recientemente anunció Trump.

En el artículo titulado “Mientras los lazos con México fracasan, Kushner trabaja en silencio para repararlos”, el diario señala que las personas que trabajan junto a Kushner, así como aliados y funcionarios del gobierno mexicano califican que “el trabajo tras bambalinas con México para preservar la relación ya tiene éxito”.

Aliados de Kushner y funcionarios del gobierno mexicano dicen que el yerno del presidente estadunidense ha trabajado entre bastidores para preservar una relación que ha sido afectada por los enfrentamientos de Trump con el presidente Enrique Peña Nieto.

“Nuestro diálogo no se limita a la Casa Blanca, pero si no tuviéramos un diálogo con Kushner, la relación podría ser peor”, declaró al Times Gerónimo Gutiérrez, embajador mexicano en Estados Unidos. “Es verdad: Jared ha sido una influencia positiva”, destacó Gutiérrez.

Según explica el NYT, durante la visita a México de la secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, se decidió que se firmarían dos acuerdos relacionados con el control del tráfico de drogas en la frontera entre ambos países.

En este contexto, Donald Trump afirmó este domingo que la construcción del muro fronterizo con México comenzará “de inmediato”, después de que el Congreso aprobara el viernes una partida de mil 600 millones de dólares destinada a su levantamiento.

“Se puede hacer mucho con los 1,600 millones de dólares otorgados para construir y reparar el muro fronterizo. Es sólo un pago inicial. El trabajo comenzará de inmediato”, escribió Trump en su cuenta oficial de Twitter.