“Él sabe que estoy diciendo la verdad”: Stormy Daniels sobre su relación sexual con Trump

WASHINGTON (proceso.com.mx).- Stormy Daniels, nombre artístico de Stephanie Clifford en la industria de la pornografía, afirma que “no tiene nada que ganar” si mintiera respecto a que en 2006 tuvo relaciones sexuales con Donald Trump, hecho por el que ahora está siendo acosada y sujeta a penalidades monetarias de hasta 20 millones de dólares.

“Él sabe que estoy diciendo la verdad”, dijo Daniels en referencia a Trump, durante su entrevista con el programa “60 Minutos” de la cadena de televisión CBS, transmitido este domingo 25 de marzo pese a la objeción legal de abogados del presidente de Estados Unidos.

“No tengo ninguna razón para mentir, me estoy abriendo a todas las posibilidades de represalias”, subrayó la actriz del cine para adultos durante la sesión de preguntas y respuestas con el reportero de “60 Minutos”, Anderson Cooper.

Hablar públicamente y en una de las revistas de noticias televisivas con más audiencia de los Estados Unidos, puede implicar para Daniels sanciones económicas por varios millones de dólares, de acuerdo con el compromiso legal que firmó en 2016 con los abogados de Trump para mantener en el absoluto secreto la relación sexual.

La actriz de cine para adultos recreó en “60 Minutos”, además de algunos detalles de su encuentro sexual con Trump de hace casi 12 años, hechos de intimidación y presiones a las que ha estado sometida por el caso.

En 2016 “cuando Trump ganó la nominación presidencial por el Partido Republicano, me ofrecieron mucho dinero para que me mantuviera callada”, explicó Daniels a Cooper. “En un estacionamiento en Las Vegas, Nevada, estaba con mi hija cuando alguien se me acercó para decirme que sería una pena que le ocurriera algo a la madre de una niña tan bonita”, añadió la actriz al hacer el recuento de otra amenaza.

La relación sexual que sostuvo el ahora presidente de Estados Unidos con Daniels se hizo pública en 2017 gracias al diario The Wall Street Journal, que levantó el recuento de la relación que la actriz de cine pornográfico reveló por un pago de 15 mil dólares a una revista que ni siquiera publicó el asunto.

Cuando faltaban 11 días para la celebración de las elecciones presidenciales de noviembre de 2016 que ganó Trump, el abogado del actual presidente de Estados Unidos, Michael Cohen, logró que Daniels firmara un acuerdo bajo el que, con un pago por 130 mil dólares, se comprometía a jamás hablar del asunto del encuentro sexual en 2006.

Michael Avenatti, abogado de Daniels, declaró a Cooper que su clienta está hablando, primero, porque el acuerdo no es válido ya que Trump nunca estampó su firma en el documento, lo que lo invalida; y segundo, porque la actriz está siendo intimidada y desacreditada.

“Este es un asunto que tiene que ver con un encubrimiento de la verdad, y de amenazas a una mujer que está diciendo la verdad”, dijo Avenatti.

Los abogados de Trump presentaron a una corte federal una moción jurídica bajo la que Daniels sería multada por un millón de dólares cada vez que hable de su relación sexual con Trump.

La actriz dijo estar consciente de ello, pero aclaró que no le importa incluso que los abogados de Trump la intimiden al asegurar que en daños y perjuicios ya debe más de 20 millones de dólares al presidente.

Respecto a su relación sexual con Trump, cuando ella tenía 27 años y Trump 60, contó que el entonces magnate de la industria de la construcción le dijo que le recordaba a su hija Ivanka.

“Eres bonita e inteligente como ella”, citó Daniels a Trump.

Hablaron también del hecho de que estaba casado con Melania, que acababa de tener un bebé; pero el actual presidente la tranquilizó al decirle que no se preocupara.

Admitió que tuvo relación sexual con Trump una sola ocasión, pero que Trump ni le atraía ni le gustaba. Lo hizo simplemente por hacerlo. Al fin de cuentas era una actriz porno.

“Firmé el acuerdo porque no tenía alternativa, me podían hacer la vida imposible si no lo hacía”, concluyó la actriz pornográfica quien reconoció que el caso de su relación con Trump le puede brindar beneficios económicos, tal vez por escribir un libro.

Agregó no tener otro interés más que decir la verdad y resguardar su reputación, aunque ella se gane la vida haciendo cine para adultos.