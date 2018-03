Las alternativas a Facebook tras escándalo de Cambridge Analytica

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con el escándalo del robo de información de 50 millones de usuarios, con los que -supuestamente- Cambridge Analytica pudo influir en las elecciones estadounidenses, el tema ha causado un revuelo y de pronto, ahora, todos se rasgan las vestiduras por la privacidad de sus datos en la red social más exitosa actualmente.

Hay que decir que Facebook hace tiempo hizo una encuesta que probablemente la mayoría de los usuarios ignoró, pues solamente el 1% de los mismos respondió, la cual versaba sobre la privacidad y seguridad de los datos en esta red social. La conclusión más obvia es que en general, las personas en Facebook no toman muy en cuenta sus datos personales y no les importa compartirlos.

Cabe sin embargo decir que muchas de las apps que están en la red social, como el ver cómo te verías del sexo contrario, el tipo de animal que serías, el nombre que habrías tenido en otra vida, y demás tonterías, son en muchas ocasiones apps para recolectar datos de los usuarios, pero la verdad los miembros de Facebook parecen ser felices entrando a estas apps y soltando sus datos alegremente.

Ahora bien, Facebook no puede en muchos casos modificar un número importante de cosas para que la compartición de datos sea más estricta. Vamos, la idea de la red social es sociabilizar y mucha información está disponible por omisión, a menos que cada usuario decida bloquear las opciones pertinentes. Pero finalmente el esquema de protección de datos bien parece ser suficiente. Aquí la dificultad son los usuarios y su desprecio por sus datos personales.

También te recomendamos Cambridge Analytica, la manipulación en Facebook que llegó a México

Hay que señalar también que Facebook no soltó los datos a Cambridge Analytica, sino que esta empresa sacó ventaja de algunos aspectos del sistema y se hizo de datos de los usuarios a través de apps y otros trucos. Aquí Facebook quizás sea considerado culpable por ser tan laxo, pero no podemos echarle la culpa por algo que realmente no hicieron ellos.

Hay quien piensa que después de esto, Facebook empezará a decaer y el primer síntoma es que ya bajaron sus acciones en la bolsa de valores, pero en la opinión de quien escribe, esto será temporal. Ya hay muchísimos millones enganchados en esta red social y sus prestaciones parecen sobrepasar por mucho el problema que ahora sale a la luz. Sin embargo, los que siempre buscan tratar de predecir el futuro, han indicado que quizás Facebook y en general, prácticamente todas las redes sociales, terminen como “MySpace”, añadiendo que ningún joven las usará y que Cambridge Analytica simplemente ha acelerado este proceso.

Pero ¿qué alternativa hay a Facebook que hoy en día sea viable, ética y segura? Se ha sugerido IndieWebCamp (https://indieweb.org/Getting_Started) o Diaspora* (https://diasporafoundation.org/). Otra idea es NethServer (https://diasporafoundation.org/), que corre bajo CentOS.

Con respecto a Twitter, por si ya alguien está pensando en migrar a otra plataforma de micro-blogging, está Mastodon (https://mastodon.social/about), cuyo código es abierto y además es distribuido, es decir, no necesariamente corre en un centro de datos controlado por una empresa, sino que puede ser ejecutado por los propios usuarios en servidores independientes. El desarrollo se paga con donaciones en línea y no con el “marketing” de los datos de los usuarios.

Otra opción, ya conocida por muchos es Google+, la cual no tiene anuncios y el gigante de las búsquedas no hace un micro-manejo de los datos o vende la información de sus usuarios a terceros. Vamos, que hasta Linus Torvalds ha hecho crónicas sobre algunos gadgets en esta red social que por alguna razón la gente no le ha hecho mucho caso.

La cuestión es: ¿Ha pensado usted, después del escándalo de Cambridge Analytica, dejar Facebook? ¿Ha pensado en alguna alternativa?