AMLO promete acabar con privilegios… y ofrece a Trump avión presidencial (Videos)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, envió al Instituto Nacional Electoral (INE) los promocionales con los que llamará al voto y que empezarán a transmitirse a partir del 30 de marzo, fecha en que darán inicio formalmente las campañas presidenciales.

En dichos spots, el exjefe de Gobierno critica a los políticos corruptos de gobiernos anteriores y ofrece acabar con los privilegios; también pide a los ciudadanos votar por los candidatos a diputados y senadores de la coalición, para que el Poder Legislativo “sea verdaderamente libre”, y reitera su promesa de vender el avión presidencial, además de invitar a los mexicanos a no tener miedo.

“Se terminarán los privilegios en el gobierno, no me voy a subir al avión presidencial, no voy a ofender al pueblo de México, ese avión costó 7 mil 500 millones de pesos, no lo tiene ni Donald Trump, ya se lo mandé a ofrecer. Lo vamos a vender, y el dinero que vamos a obtener por la venta de ese avión va a ser para beneficio para nuestro pueblo. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre”, destaca el primer spot.

En un segundo promocional, López Obrador alude a quienes buscan asustar a los mexicanos para evitar su llegada al poder:

“Los que no quieren el cambio, porque no quieren dejar de robar, pretenden asustar diciendo que si ganamos México va a ser como Venezuela. Nosotros nos inspiramos en lo mejor de nuestra historia nacional, ni chavismo, ni trumpismo, sí juarismo, maderismo, cardenismo mexicanismo. Que no te asusten, ten confianza, yo no te voy a fallar”.

Y en un tercer mensaje pide a los mexicanos votar por los legisladores de la coalición que encabeza para acabar de una vez por todas con los “moches”.

“Estamos arriba en las encuestas para la presidencia, pero necesitamos de una mayoría en el Congreso, por eso de manera respetuosa te pido que votes por los candidatos a diputados, a senadores de la coalición Juntos Haremos Historia, para que el Poder Legislativo sea verdaderamente libre, no como ahora, que los diputados piden moches. Ten confianza, yo no les voy a fallar, no voy a traicionar el pueblo de México”.

Los anuncios, que ya circulan en las redes sociales, se transmitirán en medios electrónicos al iniciar las campañas, el próximo viernes 30.