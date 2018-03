López Obrador pide al CCE honrar compromiso de revisar contratos del NAICM (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia que integran Morena, PT y PES, hizo un llamado al Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que encabeza Juan Pablo Castañón, a que cumpla con su compromiso de formar una comisión tripartita, entre su equipo, el gobierno actual y la iniciativa privada para revisar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).

En un video difundido en su cuenta de YouTube, con el título “AMLO sobre la transparencia en contratos del NAICM”, el político tabasqueño emplazó a que “se conozcan los contratos, que se transparenten y se analice la viabilidad de esta obra, que se estima costaría alrededor de 300 mil millones de pesos”.

También argumentó que “estamos hablando de una inversión cuantiosa y no queremos que se convierta en un elefante blanco o en un Fobaproa”.

Más aún, López Obrador consideró que ninguno de los grandes contratistas del nuevo aeropuerto, entre ellos Carlos Slim, Carlos Hank Rhon e Hipólito Gerard, excuñado de Carlos Salinas, se opondrán a la revaloración del NAIM, pues a todos conviene evitar otro Fobaproa y “no hay, creo yo, nadie que desee hacerle un daño al patrimonio de la nación”.

Luego remachó que ese puñado de empresarios, “y otros que están recibiendo estos contratos, no se opondrían a que haya una revisión, a que haya transparencia, esto es por el bien de todos y, sobre todo, por el bien de nuestra nación, es mucha la crisis económica, de bienestar social, como para no revisar estos temas”.

El candidato presidencial puntero en las encuestas rumbo a los comicios federales del domingo 1 de julio, puntualizó que esta propuesta no es para generar incertidumbre sino para evitar que exista corrupción.

Igual alertó: “Es insensato decir que ‘ya está todo aprobado, está todo en conformidad con la ley, ya no tenemos por qué informar sobre este asunto’, dar carpetazo, eso no se puede, eso no conviene”.

“Creo que a todos, al gobierno actual, al sector empresarial, a las empresas constructoras, a nosotros, y sobre todo a los ciudadanos, nos conviene que haya transparencia y haya honestidad en esta obra”, remachó.