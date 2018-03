Cae el fundador de la secta NXIVM, vinculada en México con un hijo de Salinas de Gortari

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Keith Raniere, fundador de NXIVM (“Nexium”), la secta que supuestamente inspiró a Carlos Emiliano Salinas Occelli a encabezar su propia organización en México, fue detenido, acusado de tráfico sexual, conspiración para trabajo sexual y conspiración de trabajo forzado en contra de mujeres.

De acuerdo con la Fiscalía para el Distrito Este de Nueva York, la captura de Raniere se originó de la demanda que presentaron varias víctimas ante un tribunal federal ubicado Brooklyn, y mañana será presentado ante el juzgado federal de Fort Worth, Texas.

El subdirector adjunto del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) para el Distrito Este de Nueva York, William F. Sweeney, anunció los cargos y el inicio del juicio en contra de Raniere, quien podría ser sentenciado a 15 años de prisión si es declarado responsable de los delitos que le imputan las víctimas.

“Como se alega en la demanda, Keith Raniere creó una sociedad secreta de mujeres con las que tuvo relaciones sexuales y a las que marcó con sus iniciales, coaccionándolas mediante la amenaza de divulgar información personal e íntima y también de apoderarse de sus bienes o activos”, declaró el fiscal federal Donoghue.

El líder de NXIVM, dijo, cometió “un repugnante abuso de poder para denigrar y manipular a las mujeres, a las cuales consideraba sus esclavas sexuales”.

Añadió: “Supuestamente participó en actos horripilantes para marcar a las víctimas, las quemaron, con la cooperación de otras mujeres que operan dentro de este esquema piramidal poco ortodoxo. Estos son crímenes graves contra la humanidad, no solo son impactantes, sino desconcertantes por decir lo menos, y el día de hoy estamos poniendo fin a estas torturasen contra de las mujeres”.

El FBI arrestó a Raniere luego de que autoridades mexicanas lo deportaron tras ocultarse en México desde diciembre pasado.

Según información difundida en el portal de Aristegui Noticias, el líder de NXIVM vivió primero en una zona residencial de Monterrey, Nuevo León, y posteriormente se escondió en una lujosa villa de Puerto Vallarta, Jalisco, donde fue localizado y detenido ayer por la Policía Federal.

Debido a que su estancia en México era irregular, fue deportado a Estados Unidos, donde este lunes fue arrestado.

En octubre del año pasado, el influyente diario estadunidense The New York Times (NYT) reveló los entretelones de NXIVM y destacó que el líder de la secta Keith Raniere y sus postulados inspiraron a Carlos Emiliano Salinas Occelli, hijo del expresidente Carlos Salinas de Gortari, a encabezar su propia organización en México: In Lak’ Ech por la Paz.

No obstante, Salinas Occelli, quien no sólo coordina In Lak’ Ech por la Paz, sino que dirige a Executive Success Programs (ESP) capítulo México, se desmarcó de lo publicado por el rotativo.

A través de su cuenta de Twitter publicó dos links, en uno de los cuales fijó su postura personal y en el otro la de NXIVM Corporation.

En el primero, Salinas Occelli hizo referencia al reportaje del diario estadunidense que publicó “una historia que vincula, sin fundamento alguno”, a Executive Success Programs (ESP), empresa que –reconoció– dirige en su capítulo México.

Según el NYT, desde finales de los años noventa, unas 16 mil personas se han inscrito a cursos de la organización NXIVM, llamados Executive Success Programs, para ofrecer una presunta capacitación de autoayuda para eliminar “barreras” emocionales y psicológicas.

En su postura, Emiliano Salinas, señaló: “Mi nombre no aparece en el citado artículo, ni hay un vínculo con lo que yo hago en México, no faltaron quienes, en redes sociales y aprovechando la resonancia en mi país de mi apellido paterno, me trataron de vincular personal y directamente, confundiendo con ello a la opinión pública”.

Y ante las revelaciones del diario neoyorquino en el sentido de que, para ser admitidas en NXIVM las mujeres eran obligadas a entregar a los reclutadores fotografías desnudas a modo de “garantía” de mantener en secreto al grupo, el hijo del expresidente Salinas apuntó:

“Rechazo categóricamente cualquier imputación que se haga sobre mi persona, los programas que ofrecemos en México y la institución que me honro en dirigir, respecto de los hechos que se refieren en el artículo del citado medio”.

También condenó y expresó su rechazo personal y a través de todas las asociaciones de las que forma y ha formado parte, a “cualquier forma de violencia, sometimiento, intimidación, presión o abuso en contra de persona alguna, especialmente las mujeres.

“Nunca, bajo ninguna circunstancia, alguno de nuestros clientes ha sido cohesionado, presionado o forzado a hacer algo en contra de su voluntad”, subrayó.

En aquella ocasión añadió que por más de 15 años ha sido parte, facilitador y administrador de ESP México, y en ese periodo de tiempo, dijo, más de 16 mil personas, provenientes de 30 países, han participado en sus programas “con un notable grado de satisfacción”.

“Guardo con particular orgullo centenares de testimonios personales y encuestas que muestran, contundentemente, el funcionamiento y la gratitud de la inmensa mayoría de nuestros clientes. Más importante para mí, hemos podido ver, juntos, que nuestras herramientas, programas educacionales, entrenamientos corporativos y coaching, funcionan y ayudan a mucha gente a lograr sus objetivos de vida y superar retos.

“En numerosas ocasiones, a través de estas mismas herramientas y sin costo alguno, hemos ayudado a víctimas de violencia, secuestros, abusos y tragedias personales a salir adelante.

“Este es un compromiso central de ESP México; así lo ha sido y lo será para mí.

“Mi trabajo es público y del mismo han sido publicados numerosos textos en reconocidos medios de comunicación y testimonios en redes sociales. Nunca ha sido un ‘secreto’, para mí, ni para los cientos o miles de clientes con los que he tenido el privilegio de interactuar personalmente (muchos de ellos, amigos a los que sigo frecuentando)”, precisó el hijo del exmandatario.