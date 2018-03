Velasco rinde su quinto informe, pero deja en suspenso licencia para buscar senaduría por Chiapas

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- El gobernador Manuel Velasco Coello rindió este lunes su quinto informe de gobierno, en el que evadió responder si aceptará la candidatura plurinominal al Senado de la República y si pedirá licencia para dejar el cargo antes del 31 de marzo.

A tres meses de la fecha que constitucionalmente estaba establecida para rendir el informe gubernamental y que el Congreso del estado del estado reformó para que pudiera hacerla hasta hoy, el mandatario chiapaneco llegó al recinto legislativo, luego de que diputados de todos los partidos elogiaron en tribuna su sexenio.

Sólo la diputada Elizabeth Escobedo, del PRD, habló sobre la falta de pagos a maestros interinos y la ausencia de respuesta a desplazados que no pueden regresar a sus comunidades de origen.

Velasco Coello llegó acompañado del representante del presidente Enrique Peña Nieto, Eviel Pérez Magaña, titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), así como de los gobernadores Alejandro Murat Hinojosa, de Oaxaca, y José Antonio Gali Fayad, de Puebla.

Ante senadores, diputados federales y locales, alcaldes, representantes de cámaras empresariales y asociaciones productivas de Chiapas, habló del sismo del pasado 7 de septiembre de magnitud 8.2 grados que calificó como la mayor catástrofe que dejó 47 mil 600 viviendas afectadas. Luego, reconoció a las fuerzas armadas por su apoyo en la reconstrucción.

El funcionario habló de los apoyos que empresarios recibieron para reactivar sus negocios y el turismo, así como de los avances en materia de seguridad y protección a migrantes. Elogió las Zonas Económicas Especiales y destacó la atracción de inversión privada.

También desatacó las labores en materia de obra pública, apoyos de programas de desarrollo social, la lucha contra el abigeato y apoyo a la ganadería, de los apoyos a los hombres del campo y demás productores agrícolas. Enfatizó en los apoyos para las mujeres chiapanecas, los avances e inversión en materia de salud y educativa para más de un millón 400 mil alumnos de preescolar primaria y secundaria, principalmente.

Sobre la deuda pública, Velasco Coello recordó que en el año 2012, Chiapas tenía una deuda bancaria de más de 12 mil millones de pesos y una deuda bursatilizada de casi seis mil millones de pesos. Dijo que por esa razón se han pagado de intereses y de servicio de deuda más de nueve mil millones de pesos de intereses en los últimos cinco años.

No obstante, agregó que con la reestructuración de la deuda del estado se logró bajar sobre tasas de interés de 1.68% a prácticamente a la mitad: 0.81%. Con esa medida, añadió, mientras la deuda pública creció en otras entidades, Chiapas dejó de ser uno de los 10 estados más endeudados del país, de acuerdo con datos de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. Esa dependencia calificó a la entidad con color verde en el Semáforo de Deuda, lo que significa que la deuda es “manejable y sostenible” en mediano y largo plazo.

El militante del PVEM destacó que, por tercer año consecutivo, las agencias calificadoras Moody’s y Standard & Poor´s ubicaron a su gobierno como “económicamente estable”.

Ante el proceso electoral, Manuel Velasco Coello pidió que éste una a México y a Chiapas en vez de que los divida: “En estas elecciones no debemos caer en la trampa de quienes promueven el miedo como bandera de campaña y se debe de elegir con absoluta libertad”.

Todos “debemos entender que la lucha no es entre hermanos, la lucha no es entre mexicanos, la lucha no es entre chiapanecos. Todos debemos de trabajar unidos con un solo objetivo en la mente: el futuro de Chiapas y el futuro de las nuevas generaciones. Hoy vuelvo a convocar a las y los chiapanecos a seguir creyendo en Chiapas, a no conformarnos nunca con lo que se ha logrado, sino de aspirar a llegar siempre más lejos”, dijo el mandatario chiapaneco.

Al final del informe, el gobernador fue cuestionado sobre su posible renuncia al cargo, debido a que su partido, el PVEM, le dio la segunda posición plurinominal para ser senador.

Velasco Coello evadió en todo momento la pregunta. Tiene hasta el 31 de marzo para aceptar o no dicha oferta y pedir licencia al Congreso del Estado, quien tendría que nombrar a un gobernador interino para que concluya la administración hasta diciembre próximo.