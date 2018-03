Facebook dará a usuarios mayor control sobre sus datos tras escándalo de Cambridge Analytica

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras el escándalo de Cambridge Analytica que generó indignación global cuando se supo que datos de 50 millones de usuarios de Facebook fueron recopilados de manera inapropiada para influir a los votantes estadounidenses y británicos, la red social creada por Mark Zuckerberg anunció cambios para dar a sus usuarios mayor control sobre sus datos.

“La última semana demostró que tenemos mucho trabajo por delante para hacer cumplir nuestras políticas y para ayudar a que la gente entienda cómo funciona Facebook y las opciones que tienen sobre sus datos”, escribieron en un blog Erin Egan, vicepresidenta y jefa de privacidad, y Ashlie Beringer, vicepresidenta y viceconsejera general de Facebook Inc.

Egan y Beringer señalaron que además de los anuncios que ya hizo Zuckerberg la semana pasada: combatir el abuso de la plataforma de Facebook, fortalecer las políticas y facilitar que la gente quite a las aplicaciones la capacidad de usar sus datos, la firma dará pasos adicionales en las próximas semanas “para que la gente tenga más control sobre su privacidad”.

Estas medidas serán concretadas, según Facebook, antes de la puesta en marcha de una importante ley de protección de datos que aprobará la Unión Europea en mayo próximo.

La red social añadirá un nuevo menú de “Atajos a la Privacidad” que permitirá a usuarios de todo el mundo revisar qué han compartido y borrarlo, además de herramientas que les dejarán descargar sus datos y trasladarlos a otro servicio.

El menú de “Atajos a la Privacidad” permitirá a los usuarios controlar sus datos en pocos pasos, incluida la posibilidad de añadir más protección a su cuenta, como la autentificación de dos factores.

“Uno puede revisar lo que ha compartido y borrarlo si quiere. Esto incluye publicaciones que has compartido o a las que has reaccionado, peticiones de amistades que has enviado y cosas que has buscado en Facebook”, escribieron Egan y Beringer.

El escándalo de Cambridge Analytica le restó más de 100 mil millones de dólares de valor de mercado a Facebook.

Desde el 17 de marzo, cuando se supo que la consultoría política británica fue contratada por la campaña presidencial de Donald Trump en 2016 y que accedió de manera inapropiada a datos de usuarios, las acciones de Facebook han perdido casi un 18%.