Moreno Cárdenas anuncia llegada del “salario rosa” a Campeche

CAMPECHE, Camp. (apro).- Con “todo el respaldo” del presidente Enrique Peña Nieto, el “salario rosa” llegó a Campeche en el umbral de la veda electoral.

En un evento celebrado ayer en el centro de convenciones Campeche XXI, en el que estuvo presente el secretario de Desarrollo Social (Sedesol), Eviel Pérez Magaña, pero del que no hay ningún registro en la página oficial de esa dependencia federal, el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas sostuvo:

“Vienen tiempos importantes y decisivos para México y para Campeche que ameritan fortalecer el trabajo en equipo para que los programas sigan avanzando con el respaldo de las autoridades federales”.

El mandatario, quien en las últimas semanas se desató repartiendo apoyos para promocionarse él y a su partido, ya desde principios de marzo adelantó en uno de esos eventos que “gracias al presidente Enrique Peña Nieto” Campeche tendría “salario rosa” y esperaba que él lo viniera a presentar, pero no ocurrió.

“El salario rosa no es una concesión, no es un regalo, no es una dádiva. Es un respaldo a las campechanas para que tengan más y mejores oportunidades”, dijo ayer Moreno Cárdenas al anunciar que la primera etapa del programa beneficiará a cuatro mil mujeres que recibirán un apoyo económico de mil 500 pesos cada mes.

Las asistentes fueron uniformadas con las camisetas rosadas que llevaban impreso el logotipo y la leyenda alusiva, esto para la propaganda que puso a circular al Unidad de Comunicación Social del gobierno del estado.

El mandatario dijo que el monto del salario rosa equivale al valor de la canasta alimentaria que marca el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y se depositará a las beneficiarias en una tarjeta que será entregada a las mujeres que más lo necesiten, como madres solteras, aquellas que padezcan cáncer o alguna discapacidad, no cuenten con prestaciones o no tengan acceso a programas sociales.

Por la noche, Alejandro Moreno fue vapuleado en las redes sociales, luego de difundir una foto oficial posando con dirigentes de los partidos políticos a su servicio con un breve comunicado anunciando el acuerdo de civilidad política que establecieron para que “Campeche viva un proceso electoral tranquilo y democrático”.

A la reunión, celebrada en la Casa de los Gobernadores, asistieron el secretario de Gobierno, Carlos Miguel Aysa González, quien opera el Instituto Electoral del Estado de Campeche IEEC) a través de su hija Karla, a la que se le creó el cargo de jefa de la oficina de la presidencia del consejo general del órgano electoral.

También salen en la foto los presidentes de los partidos Panal, Mario Trinidad Tun Santoyo; PT, Ana María López Hernández; PES, Gilberto Romero Lavalle, tío del gobernador; PRI, Ernesto Castillo Rosado; PRD, Víctor Améndola Avilés, PVEM, Alvar Ortiz Azar; y del recién creado Partido Liberal Campechano PLC), PLC, Carlos Plata González.

El documento aclara que, “por encontrarse fuera de la ciudad”, no estuvo presente el dirigente de Movimiento Ciudadano, Pedro Estrada Córdova; en tanto, que Paulo Hau Dzul, del PAN y Manuel Zavala Salazar, de Morena, de plano no acudieron al llamado.