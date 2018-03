El INE halla más irregularidades de Zavala: no reportó 10 mdp de financiamiento en recolección de firmas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Además de haber registrado más de 200 mil firmas ilegales y cientos de firmas fraudulentas, Margarita Zavala también presentó irregularidades por más de 10 millones de pesos en el financiamiento de su campaña de recolección de apoyos para obtener una candidatura sin partido a la Presidencia de la República.

Según los resultados de la auditoría a los ingresos y egresos de los aspirantes, último paso para acreditar los requisitos marcados por la ley, realizada por el Instituto Nacional Electoral (INE), la expanista registró gastos por 13.8 millones de pesos, mientras que sólo reportó ingresos por 3.7 millones.

Sin embargo, el INE estaría por otorgar el registro a Zavala este jueves porque no rebasó el tope de gastos estipulados para ese proceso y se limitó a emplazarla a cubrir el adeudo en un plazo de 30 días e imponerle una multa de 377 mil 450 pesos.

“Esta distancia (entre los ingresos y los egresos reportados por Zavala) se explica por el reporte de pasivos. Es decir, se contrataron bienes y servicios, estos fueron entregados, y, sin embargo, no han sido liquidados por lo que representan una deuda ante los proveedores correspondientes”, justificó el consejero Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Fiscalización.

El funcionario advirtió que, de no cubrir los adeudos en el plazo estipulado, podrían ser interpretados por la autoridad como aportaciones en especie, lo que está prohibido por la ley.

Y para continuar su descargo, subrayó: “tener pasivos no es en sí sancionable, pero no liquidarlos implica un financiamiento de hecho de empresas mercantiles que nuestra ley no permite”.

Finalmente, los consejeros del INE determinaron abrir un procedimiento oficioso a Zavala por el autofinanciamiento de 1.8 millones de pesos, recaudados en cenas donde los invitados hacían donaciones de las que no se presentó el registro conducente.

“Es válido solicitar y recibir aportaciones económicas de simpatizantes, pero siempre a través de la entrega de recibos e identificando a cada ciudadano aportante”, argumentó el presidente de la Comisión de Fiscalización.

Sobre el total de los aspirantes que contendieron por aparecer en la boleta presidencial, todos descalificados por el INE, a excepción de Zavala, su Consejo General aprobó 19 multas que, sumadas, alcanzan 2.2 millones de pesos.

En el caso de Jaime Rodríguez Calderón, se detectaron depósitos a través de cheques de caja “sin que se pudiera conocer el origen de la aportación”, por lo que la Comisión de Fiscalización impulsó un “procedimiento oficioso del origen de los recursos de todas las aportaciones que recibió el aspirante en circulante que alcanzan los 17 millones 300 mil pesos”.

Armando Ríos Piter, por su parte, presentó movimientos “inusuales” sobre un monto de 2.5 millones de pesos.

Y, finalmente, el Consejo General de INE hizo una mención especial al caso de María de Jesús Patricio Martínez. Ella, según el informe, registró una operación por cada mil 482 pesos gastados, mientras que el resto lo hacía, en promedio, cada 22 mil.

“Esto demuestra un nivel de rendición de cuentas muy por encima del promedio y el INE no puede ser indiferente a las condiciones propias en que cada uno de los aspirantes”, concluyó el Instituto.