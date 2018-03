Exigen renuncia del presidente del IEEPCO por bloquear registro del Partido de Mujeres Revolucionarias

OAXACA, Oax. (apro).- La presidenta del Partido de Mujeres Revolucionarias (PMR), Guadalupe Díaz Pantoja, exigió la renuncia del consejero presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), Gustavo Meixueiro Nájera, por desacato a la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de reposición de procedimiento para el registro de ese partido local.

Díaz Pantoja, quien cumplió más de 120 horas en huelga de hambre, acusó a Meixueiro Nájera “que no garantiza un proceso limpio en las elecciones del 2018, ya que tan sólo en el registro de este partido político su actuar no fue de árbitro”.

Las mujeres de este partido recién creado y que, según ellas, ha sido obstaculizado por Meixueiro Nájera y por su secretario técnico Luis Miguel Santibáñez, acusaron que en reiteradas ocasiones éstos han mentido, pues para su proceso de registro las 970 cédulas de afiliación se entregaron en tiempo y forma.

“El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca miente al publicar en redes sociales y página oficial sobre la supuesta entrega de manera extemporánea de las 970 cédulas de afiliación con las que el Partido de Mujeres Revolucionarias (PMR) entregó en su procedimiento de registro”, puntualizaron.

Cabe mencionar que ayer el Instituto Nacional Electoral (INE) realizó la compulsa ordenada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial la Federación bajo la sentencia SUP-REC-1487-2017 de las 970 afiliaciones entregadas.

Con esta revisión de las afiliaciones, el registro del partido quedaría más firme y con ello el respeto a los derechos políticos de los 13 mil 500 afiliados a esta institución política.

Por su parte, la organización Comuna Oaxaca, integrada principalmente por militantes de Morena, salió en apoyo del partido de las mujeres alegando discriminación y machismo político.

Para reforzar su dicho, recordó que el 23 de diciembre del 2017, los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y Verde Ecologista, presentaron un recurso de reconsideración para revocar la sentencia emitida por los órganos jurisdiccionales que ordenó el registro de la Organización Estatal de Ciudadanas y Ciudadanos “Lexie A.C.”, como partido local bajo la denominación de Partido de Mujeres Revolucionarias.

Dentro de los argumentos de los partidos políticos en contra de la sentencia de la autoridad jurisdiccional se encuentra el que para otorgar el registro al Partido de Mujeres Revolucionarias no debió basarse en el principio pro persona.

Este principio indica que las normas relativas a los derechos humanos (en este caso el derecho de las mujeres a asociarse para tomar parte en los asuntos políticos del país) se deben interpretar favoreciendo en todo momento la protección más amplia.

Comuna considera que en el contexto de graves violaciones a los derechos de las mujeres en Oaxaca, la actitud de los partidos políticos mencionados (PRI, PAN y PVEM) se circunscribe en un afán de poner un castillo más en la construcción y preservación, a toda costa, del estado de dominación patriarcal.

Y es que en efecto, la incursión de las mujeres en la vida social y política de Oaxaca se presenta en una ambiente de odio, discriminación y violencia política que tiene como consecuencia la indiferencia ante el aumento de los delitos por razón de género.

Mencionaron que los feminicidios, el matrimonio forzado, la esclavitud de mujeres indígenas, y la violencia de género, son hechos cotidianos que a partir de su repetición, sin consecuencias penales, se han normalizado, y peor aún, sus perpetradores se encuentran gozando de total impunidad, pues la autoridad se niega a reconocer que este tipo de delitos se “facilitan” debido a las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres.

En tal situación, la pretensión de negar el derecho fundamental de la libre asociación política a la Organización Estatal de Ciudadanas y Ciudadanos “Lexie”, es simple y llanamente un acto de machismo político; es hacer coro de las voces que dicen que: “las mujeres nacieron para parir, para estar en la casa, que no deberían dar órdenes a los hombres, que no saben gobernar, o que en el ámbito político no se permiten faldas”.

No obstante lo anterior y haciendo caso a las presiones de los partidos PRI, PAN y PVEM, con fecha 23 de marzo de 2018, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha ordenado al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca reponer el procedimiento de registro a Lexie A.C. impidiendo que el Partido de Mujeres Revolucionarias puedan registrar a sus candidatas y candidatos para contender en el próximo proceso electoral por un cargo de elección popular.

“Vivimos un tiempo en que los canallas andan envalentonados anunciando sus edictos de machismo. Ante tal situación debemos utilizar las armas de la solidaridad y defender los derechos conquistados desde el 17 de octubre de 1953 cuando las mujeres en México obtuvieron el reconocimiento constitucional de ser Ciudadanas de la República. Debemos ser conscientes de que las luchas de las mujeres son el origen de muchos de los derechos de los que ahora todas y todos gozamos”, remataron.

Finalmente, exigieron que de manera pronta y expedita se le otorgue, sin discriminación de ninguna índole, el registro al Partido de Mujeres Revolucionarias.