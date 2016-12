También en la radio, un monopolio

El especialista Enrique Velasco Ugalde llama “fraude a la nación” la excepción tributaria de la que gozó “y sigue gozando la industria privada de la radio y la televisión en México”, y lo ilustró con un estudio que realizó en 2002: Medios de comunicación y estructuras de poder, para el Departamento de Educación y Comunicación de la UAM-Xochimilco

En la investigación puso como ejemplo a las 49 radiodifusoras privadas que operan en la Ciudad de México, de las cuales 43 pertenecen a siete familias Observó que las 49 emisoras defraudaron en 2002 al fisco con más de 30 mil millones de pesos con ese gravamen de 125% o tiempo fiscal en radio y televisión

El cálculo se hizo con base en la tasa de 25% tal cual fue asentado en el Acuerdo Presidencial original de 1969 que dio lugar a ese impuesto Explica:

“No se consideró a toda la radio del país y a la televisión nacional, también sujetas a ese impuesto, de haberse hecho habría dado cantidades grandísimas de recursos tributarios con que se defraudó a la nación durante más de 30 años por parte de la industria de la radio y la televisión comerciales”







–¿Cuál es la situación de la radio?–México es un país que tiene una tradición y una vocación por la radio Eso nadie lo puede negar La radio sigue siendo la más escuchada y la más difundida entre los medios El problema de nuestro país es que llegamos tarde al descubrimiento de la verdadera utilidad que tiene La radio, más que ser un instrumento de comunicación, es un instrumento de sociabilidad, de socialización humana En sus inicios permitía que las familias se sentaran en torno de un proceso de intercambio social a través de los mensajes que ahí se transmitían Se hizo el verdadero arte radiofónico, de crear imágenes de la fantasía, sueños e ideales con los sonidos Pero en México, ante la aparición de la televisión, la radio dejó de ser un instrumento de sociabilidad para convertirse simplemente en promotora de discos El arte radiofónico se perdióSin embargo, argumenta que la radio mexicana resurgió en los años ochenta, “cuando realidades que fueron construidas a lo largo de los años con costos humanos y políticos, como el Muro de Berlín, el apartheid de Sudáfrica, la Guerra Fría en fin, se empiezan a derrumbar, hay un empuje, una energía civil ahí de por medio, y la noticia se convierte en un instrumento de preservación de la especie humana“Entonces la radio saca la mano y dice: ‘¡Acá estoy, soy el medio ideal para la información!’ Y resurge sobre todo en aquellos conglomerados donde hay mayor cultura política Es el caso de la Ciudad de México No hay en toda la República tanta oferta radiofónica respecto de la noticia, la información y el análisis como en el Distrito Federal“Los concesionarios se dan cuenta de que hacer radio hablada, radio informativa y radio de servicio social es un gran negocio que deja mucho más”Velasco Ugalde enfatiza que los radiodifusores descubren también que la información les da un poder político enorme Y lamenta que en el cuadrante también exista un monopolio:“Quince familias controlan toda la radio del país, 49 privadas son controladas por siete familias en el Distrito Federal, y eso se sabe Se puede mostrar por la vía de los hechos, pero no por la vía del derecho Nadie puede negar que las emisoras de Radiópolis son de Emilio Azcárraga Jean, pero cuando uno se va a los papeles se ve que esas frecuencias tienen concesionarios diferentes Entonces, el monopolio no existe por la vía legal”Reflexiona:“Todo eso debe cambiar Esa sería la verdadera transformación de una norma jurídica que nos dijera a los mexicanos quiénes son los dueños reales de los medios”Y a pesar de la transformación importante de la radio en los ochenta, “los concesionarios van a seguir las instrucciones que el Poder Ejecutivo les envía”–¿Afecta a la radio la Ley Televisa?–No le causa gran estropicio Ha faltado mucha audacia Eventuales radiodifusores no comerciales, permisionarios, de tipo cultural, no se atreven a demandar a sus estaciones de radio Ya vivimos esa experiencia con Radio Universidad, Radio Tecnológico de Tijuana ¿Cómo le hacemos para que las universidades entiendan que la radio es el verdadero instrumento de la extensión universitaria, de la difusión de la cultura? Lo ideal es que tuvieran radio y televisión, pero a veces no se les logra convencer plenamente, no hay esa sensibilidad para entender esa enorme necesidadAdemás, a decir suyo, falta que en México se aprenda a hacer radio:“La radio no se puede realizar por intuición, hay que planear todo en un guión, lo cual es la codificación literaria de sonidos La voz es un sonido, la música es un sonido, los efectos son sonidos Son los tres elementos con la que se construye la radio Hay que recuperar la radio, por lo que es necesario poner énfasis en el guión”Por lo pronto, Velasco Ugalde, de 63 años de edad, además de manejar su empresa Producción y Medios, prepara un proyecto para crear el Instituto Nacional de Capacitación Radiofónica en el Instituto Mexicano de la Radio–¿Cómo perjudica no saber hacer radio?–Los concesionarios están caminando para atrás Han suprimido espacios de programas hablados por música El caso más reciente: la 1025, de la familia Vargas, dejó de transmitir los noticiarios y programas hablados para convertirla en una estación de música, porque eso les deja mucho dinero

Frecuencia Modulada

–Se ha mencionado que en la Ciudad de México se puede duplicar el espectro de la Frecuencia Modulada (FM), ¿es verdad?

–Sí Radio Ibero, que funciona en 909, está entre dos estaciones muy poderosas, la separación es mínima, sin obstruir

–¿Por qué no crece FM?

–Porque se oponen los radiodifusores La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión Ellos no quieren competencia de ningún tipo, ya no digamos en términos de que les quiten la publicidad, porque se podrían crear estaciones permisionarias que no tendrían esa parte de comercializar su tiempo, sino porque los mete en un verdadero problema Ha sucedido que surge una radio cultural y les gana público Ellos se ven afectados en sus intereses Ellos no quieren competencia en términos de calidad porque los que menos saben hacer radio son los radiodifusores comerciales El problema es que ellos no aflojan

Pero la relación del gobierno con la radio comercial le horroriza más:

“Ha sido un intercambio de favores donde la moneda de cambio han sido las concesiones” ?