Damnificados del 19-S bloquean Tlalpan tras plantón de Amieva y secretarios (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Familias damnificadas del Multifamiliar Tlalpan denunciaron la falta de compromiso del jefe de Gobierno José Ramón Amieva y de los secretarios involucrados en el proceso de reconstrucción para asistir a las mesas de negociación con los afectados y en las que se discute el proceso para acceder a los fondos gratuitos.

Los damnificados por el sismo del 19 de septiembre se manifestaron esta mañana en el Multifamiliar ubicado en la colonia Educación en la delegación Coyoacán, donde realizaron cortes viales en calzada de Tlalpan, desde las 9:00 hasta las 10:00 horas.

#Ahora

Damnificados del 19S bloquean calzada de Tlalpan casi esquina Taxqueña a la altura del Multifamiliar Tlalpan.pic.twitter.com/p4V8tdnSlr — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) 29 de mayo de 2018

También te recomendamos Damnificados del Multifamiliar Tlalpan denuncian condicionamiento de la Sedeso para entrega de dictámenes

En entrevista con Apro, Juan Pablo Guerrero, del comité de comunicación de los damnificados del Multifamiliar, explicó que la principal exigencia es que el jefe de Gobierno y los secretarios de Obras y Servicios, Gerardo Báez Pineda; de Desarrollo Social, Alejandro Piña Medina; Desarrollo Urbano y Vivienda, Felipe de Jesús Gutiérrez Gutiérrez, y el Comisionado para la Reconstrucción, Edgar Tungüí Rodríguez, asistan a la reunión que se tiene pactada hoy a las 19:00 horas y que se reorganizó luego de que el mandatario y los secretarios faltaron al encuentro que se tenía agendado para el lunes 28, a la misma hora.

En el encuentro se haría entrega de un certificado CEDRA (Certificado de Derechos de Reconstrucción para Afectados) a los vecinos del edificio 1C, inmueble que colapsó tras el movimiento telúrico, además se avanzaría en la ruta para el acceso al fondo para la reconstrucción sin créditos y sin redensificación de inmuebles.

Todo mal

Juan Pablo denunció además que no sólo no asistieron a la reunión el jefe de Gobierno y los secretarios, sino que el certificado que pretendían entregar por medio de enlaces de segundo nivel tenía errores en la dirección del inmueble, el código postal, el número de departamentos y los metros cuadrados del edificio eran menores.

“El llegar con documentos erróneos es un insulto a ocho meses del terremoto. El certificado es uno de los pasos necesarios para que los vecinos del 1C puedan acceder a los fondos y se contrate a la empresa que levante el edificio. Es un documento importantísimo, que no podíamos permitir que se entregara con esas deficiencias”, dijo el también damnificado.

Y añadió: “Decidimos tomar las calles para recordarles a los funcionarios que no estamos jugando, queremos que los acuerdos se cumplan, venimos de mil mesas con funcionarios de menor rango, que no nos resuelven, que todo se lo llevan de tarea y que cuando vemos que se empieza a establecer una ruta para la reconstrucción no se cumplen los compromisos”.

Los vecinos también repudiaron que desde el pasado 4 de mayo el comisionado para la Reconstrucción Edgar Tungüí no “les ha dado la cara” y que en el último encuentro que tuvieron simplemente “se los dejó” al presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, Leonel Luna.

“El comisionado ya no llegó a las reuniones, y él es el que tiene que presentar los proyectos de reconstrucción”, comentó Juan Pablo.

Los vecinos señalaron que actualmente los damnificados se encuentran en la fase de la concreción de obtener el dinero público para los trabajos de reconstrucción y reforzamiento.

“Ya cumplimos con la parte técnica de documentación, ya sólo falta voluntad del gobierno de la Ciudad y de la Asamblea Legislativa para tener el acceso al fondo de reconstrucción”.