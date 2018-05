AMLO revira a Germán Larrea: es un millonario sin corazón; “deja de asustar a la gente”, le pide

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La inusual incursión en el proceso electoral de Germán Larrea Mota Velasco, presidente de Grupo México, tuvo como respuesta de Andrés Manuel López Obrador el balance de la riqueza del magnate, los desastres de sus empresas y la impunidad que le han garantizado los gobiernos, pero el tabasqueño terminó ofreciéndole su perdón.

Discreto y físicamente desconocido hasta que en 2014 la Presidencia de la República difundió su fotografía, Germán Larrea es el segundo hombre más rico de México, pero también el más reservado, y nunca había incursionado en un proceso electoral de manera tan abierta como hoy, al darse a conocer que envió una misiva a sus empleados alertándoles sobre el “peligro” de un “modelo populista”.

Durante un mitin en Poza Rica Veracruz, López Obrador advirtió que tenía que abordar el asunto porque hay una campaña puesta en marcha “para asustar al pueblo” y, aunque en estos días han aparecido situaciones similares con empresas como Vasconia y Herdez, se refirió particularmente al presidente de Grupo México, a quien calificó de empresario y “traficante de influencias”, así como beneficiario del “periodo neoliberal”, para enseguida recordar el origen del ascenso en su fortuna:

“Yo entiendo que Germán Larrea no quiera el cambio, porque a él le ha ido muy bien. Antes de Salinas no aparecía en la lista de los hombres más ricos del mundo, empieza a aparecer a partir de que Salinas de Gortari le concesionó, le remató la mina histórica de Cananea, en Sonora. Se hizo una evaluación en ese entonces y esa mina, que estaba en manos de la nación, que era empresa pública, costaba 2 mil millones de dólares. Y Salinas se la entregó en 400 millones de dólares. Así empezó a aparecer Germán Larrea entre los hombres más ricos del mundo”.

El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, también recordó que en 2014 un derrame de químicos contaminó el río Sonora, y no tuvo consecuencias.

“Se ha dedicado a destruir el territorio, a contaminar las tierras y a contaminar las aguas”, acusó el tabasqueño al magnate.

Inclusive, López Obrador reveló que en 2006 sostuvo una reunión con varios empresarios en casa de Fernando Senderos, donde habría participado Larrea. Ahí, a propósito de lo ocurrido en la mina Pasta de Conchos, meses antes del encuentro, aclaró:

“Cuando quedaron sepultados los 65 mineros de Pasta de Conchos, una mina del señor Larrea, por esos días lo encontré, nos vimos con unos empresarios, y ahí le dije: ‘Germán, saca los cuerpos y entrega los cuerpos a los familiares’. En la casa, se lo recuerdo, de Fernando Senderos. No hizo nada porque tiene mucho dinero, pero poco corazón, poco humanismo, no invirtió para desenterrar los cuerpos de los mineros”.

En la misiva difundida hoy, Larrea —dueño de minas en distintas subsidiarias, ferrocarriles Ferromex y la cadena de cines Cinemex, entre otros— afirma que no hace negocios con el gobierno, por lo que el candidato presidencial recordó al empresario que “el gobierno corrupto” de Guanajuato le entregó en concesión un libramiento construido con dinero público, a cambio de apoyo a los candidatos del PAN.

Sin embargo, en la parte final de “su respuesta a Germán Larrea”, como se tituló el video del discurso colocado en YouTube, López Obrador expuso que no debe haber nerviosismo porque será respetuoso de la legalidad y del estado de derecho, además de puntualizar:

“A pesar de todo, le digo a Germán Larrea que no le guardo ningún rencor, que no odio a nadie, que soy partidario del amor y del perdón.

“Y que no ande asustando a nadie… que él mismo no tenga miedo, vamos a triunfar y se van a dar garantías a la inversión, no se va a afectar a ningún empresario, lo único que queremos es que se acabe la corrupción y el influyentismo, lo que queremos es que el gobierno no esté secuestrado por una minoría rapaz, que el gobierno represente a pobres y ricos, para eso es nuestra lucha”.