“Hay cien potentados que se creen amos y señores de México”, alerta AMLO en Oaxaca

PUERTO ESCONDIDO, Oax. (apro).- El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, alertó que, “así como en la época de Porfirio Díaz había 300 hacendados que mangoneaban el país, en el actual régimen político hay cien que se creen amos y señores de México, por eso va a separar el poder económico del poder político, para que el gobierno represente al pueblo”.

El político tabasqueño agregó: “Así como el presidente Benito Juárez separó al Estado de la Iglesia, porque a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, lo que se necesita es separar el poder económico del poder político, para que el gobierno represente a todo el pueblo, pues en la actualidad el gobierno representa a los ricos, una minoría rapaz”, explicó ante miles de simpatizantes que corearon “¡Presidente, presidente, presidente!”.

Luego insistió en que “es un grupo que aplasta, que oprime a todo un pueblo. Cuando Porfirio Díaz, eran 300 hacendados los que mangoneaban el país; ahora son 100 los que se creen amos y señores de México (en clara alusión a los magnates que se han manifestado en contra de su candidatura), y ya ni siquiera viven en el país, vienen por temporadas, viven en sus mansiones en el extranjero y aquí nos tienen peleándonos”.

Tras pedir unirse para hacer a un lado a la “mafia del poder”, López Obrador aclaró que “no es mi fuerte la venganza. Va a haber justicia. No los vamos a perseguir, no habrá un acto autoritario, yo no odio a nadie, a mí me mueve el amor, yo sé lo que es el perdón”.

El candidato presidencial por la coalición que integran Morena, PES y PT, aclaró: “No estoy luchando por la ira que tengo, estoy luchando por las convicciones, los ideales que tengo. No vamos a perseguir a nadie de la mafia del poder, no van a tener que ir al destierro, la única cosa es que se les va a hacer un lado, ya no van a ser los amos de México”.

También adelantó que el 1 de julio va a correr la noticia a nivel mundial de que ganó el Movimiento Regeneración Nacional y este 1 de julio “habrá fiesta nacional”.

Después de visitar Ciudad Ixtepec y Salina Cruz, López Obrador subrayó aquí en Puerto Escondido la necesidad de alcanzar un cambio verdadero, pues ya es insoportable lo que está sucediendo en todo el país por la crisis económica, la inseguridad y la corrupción.

Recordó que Porfirio Díaz llegó al poder, pero incumplió con su promesa de no reelección, y se quedó 34 años en la presidencia, se convirtió en un dictador y, como ahora, “la historia también se repite, entregó los bienes de la nación, entregó el petróleo, las minas, los ferrocarriles y se esclavizó al pueblo, por eso fue el movimiento revolucionario”.

Ahora, acotó, “tenemos la fortuna de que nos tocó vivir en estos tiempos. Ahora nos tocó la oportunidad de ser protagonistas de un cambio verdadero. Estamos en la cresta de una ola de transformación”.

Igual manifestó que “por eso tenemos que actuar con responsabilidad y no dejar pasar la oportunidad que se está presentando con las transformaciones sin violencia, de manera pacífica, ordenada, pero al mismo tiempo profunda, como lo fue la Independencia, la Reforma y la Revolución”.

“Vengo a San Pedro Mixtepec a decirles que me tengan confianza, que no les voy a fallar, que voy a limpiar de corrupción el país, se va a acabar con este problema porque es el cáncer que está destruyendo. Vamos acabar con la corrupción. Vamos a dar el ejemplo de arriba para abajo. El gobierno se va a barrer desde arriba para abajo como se barren las escaleras; si el presidente es corrupto, los gobernadores son corruptos y los presidentes municipales también”.

Insistió en que “la corrupción se da porque los funcionarios que deberían ser servidores públicos se dedican a robar, a saquear, no les importa el pueblo ni el sufrimiento de la gente”.