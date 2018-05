Al descalificar a Anaya, exvocero de Margarita Zavala anuncia su voto en favor de Meade

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Jorge Camacho, quien fungió como vocero de la campaña de la excandidata independiente Margarita Zavala, reveló que su voto el próximo 1 de julio será para José Antonio Meade, abanderado de la coalición “Todos por México”.

En un artículo de opinión publicado en El Heraldo de México y vía redes, Camacho argumentó que el mejor voto útil es el que se hace a conciencia, por ello es que el suyo es por Meade, de quien dijo representa honestidad, preparación y convicción.

En su texto, el exvocero confió que, con el candidato del PRI, PVEM y Panal, prevalezca el Estado de derecho y buscará la justicia, como lo ha demostrado en el caso de Nestora Salgado.

Apenas el viernes 25 y por el mismo espacio periodístico, Camacho aseguró que no votaría por Ricardo Anaya, aspirante presidencial de la coalición “Por México al Frente”.

Y fue claro en su texto titulado “Por el Frente No”: llamó “vividores de la política” a todos aquellos que “se desbocaron en elogios” para Zavala después de su renuncia a la candidatura presidencial, el pasado viernes 18, cuando antes la descalificaron.

En su “destape”, cuya opinión titula “Mi voto a Meade”, Camacho explicó lo que para él significa un voto de conciencia: no sólo es uno más en el tedioso recuento de innumerables boletas; es una decisión fundamental en mi vida.

No perdió oportunidad para referirse de nueva cuenta contra Anaya y el frente que lo abandera:

“Al referirme al FRENTE, subrayo que se trata de la alternativa construida por Ricardo Anaya al servicio de sí mismo. Poco o nada tiene este PAN en alianza torticera con el PRD y MC, con aquellos valores que defendía el partido que en el que me formé y crecí, con los principios que me hicieron creer en una política orientada hacia el bien común y con aquellas convicciones que me llevaron a luchar por una patria más justa, ordenada y generosa. El PAN de Anaya no es ese PAN, ese ya no es el PAN”.

Al expresar respeto por la decisión de Zavala de renunciar a la contienda, el exvocero aseguró que la exprimera dama alentó a su equipo y a sus seguidores para que cada uno, haciendo uso de su libertad personal, tomara la decisión que considerara más conveniente para este país.

“Como panista asistí al bochornoso espectáculo dentro del partido que cerró las opciones democráticas mediante un discurso que pregonaba democracia e inclusión. La demagogia se hizo dueña de las palabras de sus dirigentes. A ella se sumó un populismo en las ideas al servicio de unos cuantos. Por eso, como panista, decidí apoyar a Margarita Zavala y fui testigo de cómo miles de panistas en todo el país la impulsaron para llegar a la boleta electoral como aspirante independiente, después de su renuncia al PAN”, escribió.

Por su lado, Meade Kuribreña agradeció la decisión del exvocero y de dedicó un breve mensaje en sus redes sociales:

“Estimado Jorge: agradezco mucho tu texto y, sobre todo, tu generosidad. Eres un hombre congruente y tu apoyo me compromete a ser un Presidente que busque incesantemente el bien común”.