López Obrador aconseja a Peña: “Es momento de buscar a Trump”, no de entrar a una “guerra comercial”

URIANGATO, Gto. (apro).- El presidente Enrique Peña Nieto debe buscar cuanto antes reunirse en la Casa Blanca con el mandatario estadunidense Donald Trump para dialogar sobre los aranceles impuestos al acero y al aluminio mexicanos, “porque se demostró que el equipo que está negociando (el TLCAN) no es eficaz”, propuso Andrés Manuel López Obrador.

“Está bien que responda, pero con diplomacia; no vaya a haber ruptura porque no nos va a ir bien; yo le recomendaría al presidente Peña que busque un encuentro, es el momento para pedir la entrevista e ir a la Casa Blanca, y esto no significa que se va a actuar sin decoro”, planteó López Obrador, quien afirmó que, si gana la elección, será una de las primeras cosas que hará.

Prácticamente fue la mesura el consejo del tabasqueño a Peña Nieto: “Si caemos en la trampa de cometer agravio por agravio, ojo por ojo y diente por diente, nos vamos a quedar chimuelos o tuertos… necesitamos la diplomacia”, opinó.

Desde este municipio del sur de Guanajuato, el candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia pronunció desde el quiosco su discurso y, en entrevista posterior, sobre la decisión de Trump de tasar con aranceles de 10 y 25% a las importaciones de aluminio y acero de México, Canadá y la Unión Europea, dada a conocer este jueves 31.

El candidato de la coalición que integran Morena, PES y PT dijo que el impacto de esta medida del gobierno de Trump es mayor en México dada la dependencia que se tiene de la relación comercial con este país, la escasa diversificación de los mercados y la ausencia de una política industrial en los gobiernos de los últimos 30 años en el país.

Luego, al entrar en materia sobre los aranceles anunciados este jueves por el secretario de Comercio estadunidense Wilbur Ross, López Obrador dijo creer que el gobierno mexicano debe responder con firmeza, pero -fue insistente en esto- “sin caer en una guerra comercial que no conviene porque está muy endeble nuestra economía”.

Luego, ya al ampliar el tema con la prensa, vino la propuesta:

“Yo le recomendaría al presidente Peña que buscara un encuentro, que puede hablar de manera directa. No ha estado el presidente Peña en la Casa Blanca, esto nunca se había visto… bueno, sí, en otras ocasiones, pero esto es muy notorio, que no se ha podido dar una entrevista de jefes de Estado”, observó el tabasqueño.

Incluso, López Obrador dijo estar seguro de que esta acción de Peña Nieto sería apoyada por todos los mexicanos.

“Que sea (una entrevista) de manera directa, sin intermediarios, porque está demostrado que el equipo que está negociando (el Tratado de Libre Comercio) no es eficaz, no son buenos”, fustigó.

El candidato presidencial urgió a Peña Nieto a tomar la decisión de buscar este encuentro con Trump, “para que no se agrave la situación y no se deteriore la relación con Estados Unidos. Necesitamos mantener una relación de amistad, de respeto mutuo, de cooperación; hay que hacer entrar en razón al presidente Trump”, recomendó.