“¡Ganó el Movimiento de Regeneración Nacional!”, esa será la noticia en todo el mundo el 1 de julio: AMLO

ZACAPU, Mich. (apro).- En la plaza principal de esta ciudad, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que a 31 días de la elección presidencial “estamos al dos por uno, al doble”, y el 1 de julio, subrayó, va a correr la noticia en todo el mundo: “¡Ganó el Movimiento de Regeneración Nacional!”.

De visita en esta ciudad, el candidato presidencial de Morena y los partidos del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES) señaló: “Queremos que en México se establezca una verdadera democracia”. Y de nueva cuenta presumió la encuesta que se publicó ayer en el periódico Reforma, que le da 52% de intención del voto.

Sin embargo, advirtió: “No nos vamos a confiar, porque estamos enfrentando a una mafia de poder y son muy mañosos, no tienen llenadera, no quieren dejar de robar y no quieren perder el privilegio de mandar, por eso están desesperados, pero no les va a funcionar nada. De todas maneras, nosotros vamos actuar con mucha prudencia, no vamos actuar con arrogancia, siempre vamos a actuar con humildad. El poder es humildad. El poder sólo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás”.

De acuerdo con el exjefe de Gobierno, el verdadero poder es amar al prójimo, “no es fantochería, no es prepotencia, no es lujos, no es parafernalia, no es atesorar dinero, no es ambicionar cargos”. Lanzó a los asistentes al mitin: “Ustedes están aquí a pesar del sol, porque tienen convicción, porque tienen principios, no por que quieran cargos”.

Esto, recalcó, es lo más importante del movimiento: “que hay millones de mexicanos como ustedes que trabajan voluntariamente para orientar y organizar al pueblo”.

Mientras la gente que lo acompañaba en el templete se limpiaba el sudor, por un sol que caía a plomo, López Obrador sostuvo: “Voy a presumir, no hay ningún movimiento en el mundo como éste, con tanta gente que de manera consciente está trabajando en la organización del pueblo para lograr la transformación de nuestro querido México”.

Prosiguió: “Es el movimiento más importante del mundo, éste (y señalo con el dedo hacia abajo). Conozco lo que pasa en todos los países del mundo y sé la importancia que tiene este movimiento. Tan es así que en todos los países están pendientes de lo que está sucediendo en México, y el día 1 de julio, pronto, muy pronto, va a correr la noticia en todo el mundo: “¡ganó el Movimiento de Regeneración Nacional!”.

De igual manera, señaló que ahora todo lo que se sabe en el extranjero es que hay “mucha violencia” y mucha corrupción en México, pero “va a cambiar esa imagen” con la transformación del país. “No va a ser un cambio ‘por encimita’, no va a ser una simulación, no es maquillaje, va a ser una transformación”.

El plan del movimiento, dijo, es acabar con la corrupción del país, y no hay que pensar que va a ser muy difícil, sí se puede, porque “depende del ejemplo que se dé arriba”. En México hay corrupción porque se promueve y tolera desde arriba. El mal ejemplo, acotó, lo da el presidente. “Si el presidente es corrupto, los gobernadores van a ser corruptos. Si es honesto, van a ser honestos todos. Y voy a dar el ejemplo: cero corrupción y cero impunidad”.

El aspirante presidencial aseguró que los políticos corruptos roban muchísimo dinero. “El presupuesto nacional este año es de 5 billones 300 mil millones, y se roban el 10 por ciento, más de 500 mil millones pesos al año, no hay ninguna una banda que robe tanto (…) Pero ya no se van a robar esos 500 mil millones de pesos. Ya saben que soy perseverante, soy terco, soy necio”.

Según el tabasqueño, va a haber dinero para el desarrollo sin necesidad de aumentar los impuestos en todo el sexenio, “es un compromiso”. Tampoco vamos a pedir prestado, no va a aumentar la deuda pública y no va a haber gasolinazos, ofreció.

Además, detalló, vamos a ahorrar otros 500 mil millones de pesos porque “vamos a ser un gobierno austero, sobrio, sencillo. Ya no va a haber esos sueldos de 650 mil pesos mensuales que ganan los ministros de la Corte, ni esos 500 mil pesos al mes de los senadores, ni los 400 mil al mes de los diputados federales, o los 400 mil pesos para los magistrados del Tribunal Electoral, o los 300 mil para los del INE o los 400 mil para los del Instituto de la Transparencia, que supuestamente vigilan que no haya corrupción, o 300 mil pesos mensuales para los de Derechos Humanos, que no hacen nada para defender los derechos humanos del pueblo de México”.