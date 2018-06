El PVEM rechaza seguridad para candidatos no avalada oficialmente

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) manifestó su desacuerdo con la contratación de personal armado, no oficial, para dar seguridad a los aspirantes a un puesto de elección popular.

En conferencia de prensa, Carlos Puente Salas, líder nacional de esa fuerza política, exhortó a sus candidatos a “separase de ese tipo de personal contratado como seguridad privada, en caso de contar con él”, y dio como plazo el día de hoy para hacerlo.

De acuerdo con un comunicado del PVEM, Puente destacó el compromiso del candidato a diputado federal en el distrito de Córdoba, Veracruz, José Abella García, quien ante la dirigencia estatal se manifestó comprometido a no emplear gente armada en lo que resta de su campaña.

Y si bien se expresó comprensivo ante el grado de inseguridad que representa para muchos candidatos el salir a las calles para desempeñar actividades de campaña, aseguró que, si alguno de los aspirantes del partido considera necesario el uso de personal de seguridad, “deberá solicitarse de manera oficial, pues el Verde no respaldará a ningún candidato que durante su campaña se acompañe de gente armada, no avalada oficialmente, como uso de escolta”.

Aquél que no acepte, subrayó, “es mejor que renuncie, pues el Partido Verde no arropará a nadie que no se sume a esta iniciativa”.