Candidatas en Morelia enfrentan amenazas de secuestro y nulo apoyo económico partidista, según estudio

MORELIA, Mich. (apro).- Amenazas de secuestro por parte del crimen organizado y nulo apoyo económico de los partidos políticos son tipos de violencia que enfrentan las candidatas de Morelia en el proceso electoral en curso, además de que, dentro de sus familias, algunas tuvieron que divorciarse para seguir con sus pretensiones políticas, denunció Ana Luisa Barajas Pérez, representante de la Escuela Campesina de Acción Solidaria (ECAS).

La Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade) ha recibido 20 denuncias por violencia política contra mujeres, cinco de ellas, interpuestas por las mismas víctimas. En tres de esos casos se ha registrado el asesinato de tres de que participaban en el proceso electoral y el secuestro de una más.

Conforme al monitoreo aplicado por agrupaciones de la sociedad civil, en el actual proceso electoral hay riesgo de muerte para candidatas que participan en Michoacán. A la fecha, se han documentado dos homicidios y un secuestro.

La ECAS, con el apoyo del Instituto Nacional Electoral (INE), realiza un estudio cualitativo para medir el grado de violencia política que pasan las candidatas del actual proceso electoral. La muestra piloto comprende solo la capital michoacana.

En entrevista, Barajas Pérez explicó que el proyecto fue elegido por el INE, dentro del Programa Nacional de Participación Política de las Mujeres. En él, realizarán entrevistas a 70% de las candidatas, de cuyo universo llevan ejecutados 41 ejercicios metodológicos.

De los resultados recabados hasta el momento destaca que el 100% dice haber sido víctima de violencia política y 70% considera que dentro de sus partidos políticos no hay equidad. Todas mencionaron que no hay ayuda económica para la campaña, ya que sus partidos no les han pagado lo correspondiente; y 3% dijo haber recibido amenazas de secuestro por el crimen organizado.

“Muy pocas hablaron de violencia familiar, como es el acoso que tienen familiares hacía su trabajo, algunas de ellas tuvieron que divorciarse para continuar con sus carreras políticas”, destacó.

Otras de las acciones que realizará la Escuela es el monitoreo de los medios de comunicación durante el proceso electoral: en la prensa escrita se realizará los 45 días que duran las campañas; mientras que, en la radio, un mes.

Según la ECAS, fue recopilada una guía de actuación con información suficiente recopilada en un tríptico para que las mujeres reporten algún tipo de violencia política.

La finalidad es que para la próxima elección en Morelia haya más equidad de género; además de que se plantee armonizar la ley para que sea tipificado el delito de violencia; y que sean fortalecidos los mecanismos de atención para las mujeres que participan en el ámbito político, ya que en la actualidad no hay interés por parte de las autoridades para inhibir este tipo de prácticas.

Violencia política

El monitoreo evidenció que el 100% de las personas entrevistadas enfrentó violencia política por razones de género; 73% sufrió discriminación por su condición de mujer al momento de buscar la participación política; 12.5% mencionó que no hay reconocimiento a la trayectoria; 15.6% reportó asignación de distritos perdedores; 12.5% denunció presiones para renunciar.

Además: 9.3% dijo haber recibido amenazas y condicionamientos para sus candidaturas; 15.6% expuso la falta de recursos, mientras que 9.3% advirtió inequidad en la distribución del presupuesto; y 6.25% indicó exclusión de la toma de decisiones y de ocultamiento de la información.

Los homicidios a los que hizo referencia el monitoreo son los de Maribel Cortés Barajas, postulada por el PVEM a diputada local, y Mayela Sánchez Nevarez, asistente de la candidata a la alcaldía de Venustiano Carranza, Yolanda Mayela García Hernández.

Víctima de secuestro fue la candidata del PRT y Morena a la presidencia municipal de Álvaro Obregón, Lourdes Torres Díaz, el pasado 17 de mayo por un grupo armado. Fue rescatada al día siguiente, tras un enfrentamiento que dejó como saldo un muerto, en esta ciudad capital.