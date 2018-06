Romo a los empresarios: “Ya no hay de otra, vamos a ganar, cerremos filas”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A los integrantes de la iniciativa privada que tienen miedo o que ven populismo en el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, les digo: “ya no hay de otra, vamos a ganar. Entonces mejor cerremos filas y apoyémonos todos con todo porque los retos son grandes”.

Así contestó el empresario Alfonso Romo, quien de ganar el tabasqueño los comicios del 1 de julio, sería el jefe de gabinete del nuevo gobierno, a la pregunta del periodista René Delgado, quien lo entrevistó para el diario Reforma.

“Yo les he dicho en una forma muy directa, porque me he sentado con muchos de ellos, siéntense y profundicen antes de descalificar, formemos equipos de trabajo, veamos qué no les gusta, qué les preocupa, vean cómo ha gobernado (López Obrador) y créanme que nos va a ir muy bien y además, ya no hay de otra: vamos a ganar, entonces, mejor cerremos filas y apoyémonos todos con todo porque los retos son grandes”.

Romo también contó: “estoy trabajando en sentarme con todos los empresarios no afines a nosotros para empezar a decirles ya ganamos, este arroz ya se coció, vamos platicando, vamos a crear un ambiente de confianza”.

En días pasados varios de los principales potentados del país han tratado de inducir el voto de sus trabajadores en contra de López Obrador.

En la entrevista de Delgado, Romo también contestó sobre la imposición de aranceles por parte del gobierno de Donald Trump.

Ante la decisión del presidente de Estados Unidos, “no hay como negociar y negociar. Se requiere prudencia, no nos calentemos. Debemos ser muy prudentes, el pleito no nos lleva a nada”.