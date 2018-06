Al pie de Palacio Nacional, periodistas protestan por asesinatos de colegas: “Ustedes quieren votos, nosotros justicia”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Periodistas integrantes de diversos colectivos protestaron este viernes frente a Palacio Nacional y exigieron justicia por los más de 115 reporteros asesinados y 25 desaparecidos desde el año 2000. El último, Héctor González Antonio, en Tamaulipas.

La movilización se realizó a las siete de la mañana. Los participantes pegaron la lista con más de 140 nombres de periodistas ausentes, y fotografías de quienes han sido víctimas este año. Con cal dejaron escrito en el pavimento, a los pies del centro de gobierno: “Ustedes quieren votos, nosotros justicia”.

Terminada la acción, a las ocho de la mañana, los manifestantes, entre ellos Quetzalli Nicte Ha, Alejandro Meléndez, Prometeo Lucero, Marcela Turati, Gloria Muñoz, Primavera Téllez y Sandra Barrón, leyeron un comunicado donde destacaron:

“Héctor es el sexto periodista asesinado en este año 2018; son 42 los comunicadores asesinados en lo que va del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. La suma ya se eleva a más de 140 periodistas asesinados y desaparecidos en México del año 2000 al presente. ¿Hasta cuándo seguirán la muerte, las amenazas, la censura?

“Las elecciones no auguran nada bueno: entre más se acercan más miedo tenemos a que los periodistas suframos más violencia. Tampoco estamos en la agenda de los candidatos. La defensa del derecho a informar, tan elemental en una sociedad democrática, no reditúa votos, no mueve masas, no le importa a ninguna autoridad en turno o a quienes aspiran a serlo”.

En el acto, fotografiado y grabado desde el cielo mediante drones, participaron unos 30 periodistas de diversos colectivos como Derecho a Informar, FotoreporterosMx, Agenda de Periodistas, Articulo19, las redes de periodistas de Ciudad Juárez y Chihuahua, y de medios como Desinformémonos, además de reporteros de varios medios de comunicación que iban a título personal.

Es vergonzoso que este año un periodista ha sido asesinado cada mes en promedio, denunciaron.

“México se ha transformado en uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, que no es otra cosa que informar lo que ocurre. La semana pasada fue el homicidio en Monterrey (Nuevo León) de la colaboradora de El Financiero, Alicia Díaz. Diez días antes fue el de Juan Carlos Huerta en Villahermosa –justo el día que conmemorábamos un año del homicidio de Javier Valdez–.

“Enero, febrero y marzo fueron meses con sus respectivos periodistas muertos. Tenemos un promedio de un periodista asesinado al mes. También nos falta Agustín Silva, desparecido en Oaxaca en enero.”

Por el asesinato de Héctor González Antonio, corresponsal de Excélsior y Grupo Imagen, el 29 de mayo, también hubo manifestaciones de periodistas en Torreón, Coahuila; Ciudad Victoria, Tamaulipas; Hermosillo, Sonora, y la ciudad de Colima.

Denunciaron que Irving Barrios Mojica, procurador de Justicia de Tamaulipas, se apresuró a decir que la causa de la muerte de González Antonio fue “robo o riña”, antes de investigar si está relacionado con su ejercicio profesional.

“Queremos que se escuche claramente: las autoridades son parte fundamental en este horror. Más del 60% de las agresiones que sufrimos provienen de autoridades y en 100% de los casos también son autoridades quienes garantizan que no exista ni verdad ni justicia.

“Con cada colega amenazado, desaparecido o asesinado hemos obtenido palabras vacías y simulación, instituciones fachada que no cumplen ni sus más básicos objetivos de proteger a nuestros compañeros, y la muestra está en que nos siguen matando aun estando bajo resguardo del Estado”, indicaron desde la plancha del Zócalo.

En el piso, los manifestantes pegaron fotografías ampliadas de Héctor González, Alicia Díaz, Carlos Huerta, Leobardo Vázquez, Leslie Montenegro y Agustín Silva, las víctimas de este año, mientras otros portaban fotografías a colores de colegas asesinados en años anteriores como Gregorio Jiménez, en Veracruz; Javier Valdez, en Sinaloa; Miroslava Breach, en Chihuahua, y Rubén Espinosa, en Ciudad de México, entre otros.

“Este año el luto se vive en redacciones de Guerrero, Tabasco, Nuevo León, Veracruz y Tamaulipas, pero no hay moldes, los crímenes bien pudieran haber ocurrido en Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, Michoacán y muchos otros puntos del mapa donde la tragedia es recurrente.

“Con tanto dolor como rabia, exigimos ¡BASTA! Basta de asesinatos. Basta de amenazas. Basta de censura. Basta de silencio. Basta de impunidad. Porque impunidad es complicidad”, destacaron los periodistas en su comunicado.