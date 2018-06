El “Ustedes quieren votos, nosotros justicia”, también resuena en Colima

COLIMA, Col. (apro).- Este viernes, periodistas realizaron aquí un plantón afuera de palacio de gobierno, en protesta por el incremento en los asesinatos de comunicadores en el país, como parte de una jornada de movilizaciones llevada a cabo en varias ciudades mexicanas.

Con consignas como “Ustedes quieren votos, nosotros justicia”, “No se calla la verdad matando periodistas” y “Seis periodistas asesinados en lo que va del año, ¡ni uno más!”, los reporteros colocaron en la explanada exterior del edificio gubernamental una cruz con veladoras encendidas.

Juan Carlos Flores Carrillo, presidente de la Comisión General para la Protección Integral del Ejercicio Periodístico del Estado de Colima (Copip), leyó el pronunciamiento nacional de esta jornada, en el que se enlista a los comunicadores asesinados en lo que va del año: Héctor González Antonio (Tamaulipas), Alicia Díaz (Nuevo León), Juan Carlos Huerta (Tabasco), Leobardo Vázquez (Veracruz), Leslie Montenegro (Guerrero) y Agustín Silva (Oaxaca), quien se encuentra desaparecido.

Según el documento, son 42 los comunicadores asesinados en lo que va del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. “La suma ya se eleva a más de 140 periodistas asesinados y desaparecidos en México del año 2000 al presente. ¿Hasta cuándo seguirán la muerte, las amenazas, la censura? México se ha transformado en uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, que no es otra cosa que informar lo que ocurre”.

El pronunciamiento asumido por los periodistas del país establece que el gremio de los informadores vive “en un duelo eterno: No paramos de llorar a quienes nos faltan. Cada asesinato pega distinto. Algunos reabren pesadillas o heridas en quienes hemos vivido la pérdida de un colega conocido, o amigo”.

Añade: “Como gremio, hemos buscado reaccionar de diversas formas frente a ese dolor y esa sensación de vulnerabilidad en nuestra profesión (…); hoy salimos a protestar a las calles, sin embargo, parece que nada cala, nada alcanza. Queremos que se escuche claramente: las autoridades son parte fundamental en este horror. Más de 60% de las agresiones que sufrimos provienen de autoridades y, en 100% de los casos, también son autoridades quienes garantizan que no exista ni verdad ni justicia”.

Advierte que, con cada colega amenazado, desaparecido o asesinado, “hemos obtenido palabras vacías y simulación, instituciones fachada que no cumplen ni sus más básicos objetivos de proteger a nuestros compañeros, y la muestra está en que nos siguen matando aun estando bajo resguardo del Estado”.

Las elecciones, estima, no auguran nada bueno: “Entre más se acercan, más miedo tenemos a que los periodistas suframos más violencia. Tampoco estamos en la agenda de los candidatos. La defensa del derecho a informar, tan elemental en una sociedad democrática, no reditúa votos, no mueve masas, no le importa a ninguna autoridad en turno o a quienes aspiran a serlo”.

Por su parte, Juan Ramón Negrete Jiménez, integrante del Comité Ejecutivo Nacional de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos (Fapermex), señaló que su organización desde el año 2000 a la fecha tiene registrados 225 asesinatos de periodistas, familiares, o personas relacionadas con medios de comunicación, de los que 88 han ocurrido durante el actual sexenio, además de que hay 29 informadores desaparecidos.

“Alzamos nuestra voz para demandar al gobierno de la República que, a través de la Fiscalía Especializada y la Procuraduría General de la República, se atraigan y esclarezcan todos los casos”, señaló.

Así también, reclamó a las autoridades colimenses que agilicen las averiguaciones para conocer el paradero de tres trabajadores de medios que tienen varias semanas desaparecidos: un locutor y los dos administradores del grupo digital “Alerta Tecomán”, en ese municipio.

Antes había sido asesinado un cronista deportivo de Tecomán y un informador independiente de Manzanillo que divulgaba sus contenidos a través de su muro de Facebook.

Negrete Jiménez reprobó además las agresiones cometidas por policías o manifestantes contra periodistas que han cubierto manifestaciones, “rechazamos aquellas voces que quieren arrogarse la facultad de decidir quién cubre y quién no los actos informativos; nuestro compromiso es con la verdad y lo único que demandamos de las autoridades es que nos den las facilidades para cumplir con nuestra responsabilidad”.