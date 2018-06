Y ofrece respaldar a Peña hasta fin de sexenio para conjurar “sobresaltos”

VALLE DE SANTIAGO, Gto., (apro).- Al hablar sobre la transición en la Presidencia de la República, el candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, anunció en este lugar que, ante la expectativa de su triunfo, cuenta ya con un plan que se basa en respaldar totalmente el mandato de Enrique Peña Nieto hasta el último día, a fin de conjurar sobresaltos sociales o daños a la economía “y se termine bien”.

“Debemos preservar la unidad para que la transición se dé de manera pacífica”, aclaró.

El tabasqueño también elogió la posición de Peña ante las acciones del presidente estadunidense Donald Trump –tales como la reciente imposición de aranceles al acero y el aluminio–; “el presidente Peña no se ha sometido… ha ido manteniendo una actitud de respeto a la soberanía nacional”, afirmó.

En este punto, López Obrador dijo que cree necesario ofrecer un respaldo institucional a Peña Nieto hasta que termine su mandato, y no apostar “a la dualidad de poderes”; es decir, a que se tuviera un “poder paralelo”, sino “que se siga reconociendo la autoridad del presidente hasta el último día, de manera respetuosa e institucional”.

Bajo esta óptica, el candidato –que se mostró exultante por las últimas encuestas que lo mantienen a la cabeza con amplias ventajas– anunció que, de triunfar, va a proponer un plan para la transición que incluiría, además del pleno respaldo a Peña Nieto, uno similar al Banco de México y su autonomía, así como ante la posición del gobierno mexicano ante el de Estados Unidos en temas como el muro fronterizo, “y que no se permita que se vapulee al gobierno de México, trátese de quien se trate”.

A varias preguntas sobre si este respaldo significa que ha negociado o tomado acuerdos con Peña Nieto, López Obrador explicó:

“Yo no he visto al presidente Peña desde hace seis años, desde el debate. Nosotros no hacemos acuerdos en lo oscurito, lo que hacemos es a la luz pública”, acotó.