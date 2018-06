Inconformidad de candidato enmarca reelección de Rogelio Garza al frente de la UANL

MONTERREY, NL (apro).- Rogelio Garza Rivera fue reelecto ayer jueves como rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) por los próximos tres años, confirmó la Junta de Gobierno de la casa de estudios.

Los otros dos candidatos, Mario Rojo y Gregorio Vanegas, denunciaron que el proceso estaba viciado de origen, pues al no haber elección abierta a estudiantes y maestros, la decisión para determinar al responsable del caro recaía en “11 notables” integrantes de la Junta, que dependen del mismo Garza Rivera.

En este nuevo periodo, Garza Rivera estará al frente de la universidad del 28 de octubre próximo al 27 de octubre del 2021.

La Junta de Gobierno precisó que basó su decisión en el “plan de trabajo que presentó el aspirante, así como el conocimiento que tiene de la universidad, su conocimiento global, su currículum vitae, su trayectoria como universitario, el desempeño de sus diversas actividades académicas y administrativas”.

También, “en el resultado de la auscultación en la que participaron maestros, estudiantes, sociedades de alumnos, maestros eméritos, trabajadores universitarios, así como exalumnos, maestros jubilados, un nutrido grupo de institutos, colegios y asociaciones de profesionales y la sociedad en general, que manifestaron su apoyo”.

Mario Rojo expresa su inconformidad

El candidato Mario Rojo Flores expresó su desacuerdo con el dictamen que otorgó la Junta de Gobierno que, si bien fue legal, resultó ser una “simulación”, pues se determinó que Garza Rivera sería el nuevo rector apenas minutos después de que el candidato Gregorio Vanegas presentara su propuesta.

“El resultado no me sorprende, aunque no quiero decir que esté bien. Era muy evidente la tendencia de la Junta para reelegir al rector, porque minutos después de que expuso el candidato Vanegas se dio esto. Me parece una burla. Los directores estaban convocados supuestamente sin saber el resultado.

“Es lamentable que la Universidad esté tan cerrada a la responsabilidad social, a lo que la comunidad opina. Lo vimos en redes sociales, en comentarios, en las escuelas. A final de cuentas respeto el resultado porque es legal, pero no justo ni representativo”, expuso Rojo.

Se solicitó una entrevista con el presidente de la Junta de Gobierno de la UANL, José Santos García, pero no hubo respuesta.