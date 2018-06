Obras de Luisa Josefina Hernández en el Centro Cultural del Bosque

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).-El director José Caballero lleva a escena Los grandes muertos, de la dramaturga y novelista Luisa Josefina Hernández (Ciudad de México, 2 de noviembre de 1928), obra considerada un hito del teatro mexicano. Las obras se dividirán en dos funciones, el sábado 2 a las 11:45 se presenta El galán de ultramar, a las 18:45 La amante, Fermento y sueño, y el domingo 3 a las 11:45 Tres perros y un gato, y a las 17:45 La sota y Los médicos. Todas las historias se sitúan en el siglo XIX y giran en torno a una familia del sureste de México que posee grandes propiedades de tierra. Se presentarán en el Teatro Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque, ubicado en Paseo de la Reforma y Campo Marte s/n, Bosque de Chapultepec, detrás del Auditorio Nacional. Metro y Metrobús Auditorio.

Teatro: “El sueño de la mantarraya”

A principios del siglo XX el capitán mexicano Ramón Arnaud y su esposa Alicia fueron enviados junto con un grupo de soldados del ejército nacional a defender la soberanía de la Isla de Clipperton, que Francia le disputaba a nuestro país. Es una historia de hambre, sed, locura y muerte, que basada en esos hechos reales y a partir de un texto de Laura Restrepo, escribe y dirige Alejandro Ainslie en la obra El sueño de la mantarraya, que presentará la Compañía Iguana Teatro. Se presenta este sábado 2 a las 19:00 y domingo 3 a las 18:00 horas, en el Teatro El Granero “Xavier Rojas”, del Centro Cultural del Bosque situado a espaldas del Auditorio Nacional, en Reforma y Campo Marte s/n, Metro y Metrobús Auditorio.

Canciones de las obras de Shakespeare

Con el título Canciones de las obras de Shakespeare… If the music be the food of love, la agrupación de música antigua Favola In Música, ofrecerá un espectáculo integrado por una selección de canciones inspiradas en obras como La tempestad y Sueño de noche de Verano, del dramaturgo inglés William Shakespeare, así como algunas musicalizaciones de sus textos. Como se trata de un viaje por la época renacentista y barroca, se invita al público que lo desee a asistir con vestuario de esas épocas y tomarse una fotografía con el elenco. Participará el contratenor Santiago Cumplido. El concierto se llevará a cabo el domingo 3 a las 18:00 horas, en el Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris”, en Donceles 36, Centro Histórico, Metro Allende.

Exposición sobre Damaso Pérez Prado en la Fonoteca

La Fonoteca Nacional expone a partir de este 1 de junio la muestra ¡Yo soy! ¿Quién? El Rey del Mambo que incluye portadas de disco, libros, fotografías inéditas y documentos personales del creador del Mambo: Damaso Pérez Prado, en el marco del centenario de su natalicio. Los materiales son propiedad de los coleccionistas Iván Restrepo, María Victoria, Armando Pous, Pedro Barrios, Pavel Granados, Ulises Rodríguez Febles y del Centro Cultural Tijuana. La exhibición se puede ver en la sala René Villanueva de la fonoteca ubicada en Francisco Sosa 383, Barrio de Santa Catarina, Coyoacán.

Exposición en el Metro sobre Pita Amor

Desde el viernes 25 puede verse en la Metrogalería de la Estación Bellas Arte del STC Metro, la exposición Pita Amor. Una musa atemporal, con la cual inicia un homenaje a la poeta Guadalupe Teresa Amor Schmidtlein, nacida en la Ciudad de México, hace cien años, un 30 de mayo de 1918. La puede ver todos los días en el pasaje del Metro Bellas Artes.

La convivencia entre la ciudad y la naturaleza, posible en Bellas Artes

Un recorrido a través de proyectos arquitectónicos en el país y más de mil especies vegetales en homenaje al arquitecto y paisajista Adamo Boari, se encuentran en la muestra “Reconciliar Ciudad y Naturaleza, Mario Schjetnan GDU 40 años”, que a través de 14 proyectos urbanísticos desarrollados en México en los últimos 40 años, muestra al público una manera distinta de construir nuestro hábitat a través de la ciencia, el arte, y el diseño, basada en principios como interdisciplinaridad, sustentabilidad y ética ambiental; equidad y participación ciudadana; reciclaje, calidad de diseño y belleza. Dividida en cinco ejes temáticos que incluyen maquetas, fotografías, videos, mobiliario urbano y dibujos, la exhibición es producto de la colaboración de la Dirección de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico Inmueble del INBA con el arquitecto Mario Schjetnan y su Grupo de Diseño Urbano (GDU). Mario Schjetnan, también encargado de la curaduría de esta muestra, asegura que el planteamiento principal de la exhibición es que “la ciudad no tiene porqué ser un desierto de concreto y asfalto, la ciudad puede ser un lugar verde, sustentable, habitable amable, espiritual y poético, ya que la arquitectura y el paisaje son arte: comunican emociones; transportan un espíritu con sus ideas y planteamientos, y son por lo tanto, parte de la cultura”. La exposición puede ser visitada hasta este 1 de julio, de martes a domingo de 10 a 18 horas en el Museo Nacional de Arquitectura, ubicado en el tercer piso del Palacio de Bellas Artes, Metro y Metrobús Bellas Artes.

México es Cultura

Actividades para toda la familia las puede encontrar en la página electrónica www.mexicoescultura.com de la Secretaría de Cultura, donde hay información completa sobre exposiciones en museos, recintos o centros, así como funciones de diversas ramas de las artes clásicas como teatro, danza, literatura, plástica, música, arquitectura, cine… La consulta es libre o bien en el número telefónico 01800CULTURA.

Museos con visitas interactivas

El Museo del Palacio de Bellas Artes que forma parte de los Museos Interactivos del INBA le permita recorrer de manera digital todos los murales del recinto de mármol hasta con zoom de hasta diez centímetros de distancia real a través de 3D y tecnología de 360°. Así, puede recorrer palmo a palmo y al detalle las obras de Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Rufino Tamayo, Jorge González Camarena, Roberto Montenegro y Manuel Rodríguez Lozano en: www.museopalaciodebellasartes.gob.mx

Otros tres recintos con esta modalidad son: www.museocasadecarranza.gob.mx

www.museoculturaspopulares.gob.mx y

www.museoferrocarrilesmexicanos.gob.mx

Secretaría de Cultura de la CDMX

Para conocer la cartelera de actividades de la Secretaría de Cultura del gobierno de la Ciudad de México consulte la página: