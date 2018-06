Asaltan a tres aficionados de la selección de Escocia en el metro Pino Suárez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Al menos tres seguidores de la selección de futbol de Escocia denunciaron que fueron víctimas de robo de su teléfono celular en la estación del metro Pino Suárez.

De nacionalidad británica, las víctimas denunciaron en hechos por separado, que ayer jueves, alrededor de las 10:30 horas, ingresaron a un vagón del metro y fueron empujados. Cuando buscaron sus teléfonos celulares, ya no los traían.

Uno de los afectados, de nombre Stewart Mackinlay, recomendó a sus compatriotas que viajaron a México que cuiden sus pertenencias.

Any @ScottishFA fans using the metro in Mexico City please be careful. 3 fans have had a their phones stolen today (all separate incidents).

— Stewart Mackinlay (@ScotlandStewart) 31 de mayo de 2018