Lidia Camacho, titular del INBA, renuncia a candidatura del PRI

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Tras comentar que consideró la invitación de suplente de la candidata por el PRI Vanessa Rubio, al Senado de la República por la vía plurinominal, como una oportunidad para que la comunidad cultural realizara propuestas, la titular del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), Lidia Camacho reconsideró su decisión ante “las diferentes interpretaciones jurídicas”, y declinó a la candidatura.

En una carta enviada ayer al presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), René Juárez, la directora general del INBA detalló los motivos para su decisión:

“Acepté bajo la premisa de que pudiera continuar con mi compromiso al frente de la institución que hoy dirijo, tarea a la cual estoy dedicada de tiempo completo y que es mi mayor prioridad; sin embargo, ante las diferentes interpretaciones jurídicas, que sobre el particular pudiera surgir y en apego a la ética con la que siempre me he conducido, es mi decisión declinar la invitación formulada.”

Camacho también recordó ahí que aceptó la invitación como ciudadana, pues no es militante de ningún partido político, y en específico porque le pareció una oportunidad para el gremio cultural y artístico:

“Consideré entonces la invitación como una oportunidad para que la comunidad cultural pudiera formular por mi conducto propuestas e iniciativas en materia de arte y cultura”, comentó.

El anuncio de su candidatura como suplente de Rubio se dio a conocer a principios de mayo, a raíz de la cual comentó que se mantendría al frente del INBA:

“No tengo que renunciar porque no tengo que hacer ningún tipo de campaña y mi tiempo está destinado al cien por ciento al INBA, así que en ese sentido, no es ilegal. Si estuviera participando o haciendo trabajo en campaña, sí sería ilegal”.

Sin embargo, especialistas en legislación electoral afirmaron que debía separarse del cargo si buscaba ser elegible, esto acorde con el Artículo 55 de la Administración Pública Federal (APF) que establece como requisito para ser legislador no ser titular de un órgano desconcentrado de la APF, a menos que se separara del cargo en un tiempo estipulado, incluso vaticinaban que de ganar habían posibilidades de impugnación.

Ante la decisión de Camacho, se dio a conocer hace unas horas que será la exdirigente del PRI en Baja California, Nancy Sánchez, quien contenderá como candidata suplente de Vanesa Rubio por el PRI al Senado de la República.