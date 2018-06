Liga Mx exigirá fianza de 10 mdd a nuevos clubes para la temporada 2018-19

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A partir de la temporada 2018-19, la Liga Mx exigirá una fianza de 10 millones de dólares a los equipos de nuevo ingreso a la máxima división, lo que representa un incremento de 100%.

Lo anterior forma parte de las adecuaciones al reglamento de competencia, tras los recientes problemas de los clubes que incumplen con el pago a sus jugadores y cuerpo técnico en tiempo y forma –como en el caso de las Chivas del Guadalajara–, indicó la Liga Mx.

La liga también confirmó la implementación del VAR, el sistema de videovigilancia arbitral con el que se intentará evitar las acciones controvertidas dentro del campo de juego.

Sin embargo, el organismo reconoció que continuará la multipropiedad en el futbol nacional por la falta de empresarios que se interesen por invertir en franquicias, aunque el presidente de la Liga Mx, Enrique Bonilla, aclaró que únicamente se admitirá a dos equipos por dueño.

“Hemos encontrado que no ha habido inversionistas que quieran acercarse. Lo que hemos tenido han sido sorpresas no muy agradables, que hemos preferido evitar. En tanto no aparezcan inversionistas serios y formales, seguiremos trabajando bajo este esquema”, sentenció el directivo.

Por otra parte, el Ascenso Mx informó que sólo nueve equipos cumplieron con los requisitos de certificación, y por ello tienen derecho al ascenso en la temporada 2018-19.

Estas franquicias son: Mineros de Zacatecas, Dorados de Sinaloa, Leones Negros de la UdeG, Zacatepec, Tampico Madero, Alebrijes de Oaxaca, Atlético San Luis, Bravos de Ciudad Juárez y Cimarrones de Sonora.

Sin embargo, equipos como Cafetaleros de Tapachula, campeones absolutos del Ascenso Mx, y Atlante, no obtuvieron el certificado con derecho a pelear por un sitio en la principal categoría.