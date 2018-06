La CNTE pide ayuda a CNDH y ONG para reanudar diálogo sobre reforma educativa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Secretarios generales de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) hicieron un llamado de “auxilio” a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y a organizaciones sociales para que coadyuven en la petición de hacer valer su derecho a ser escuchados por el gobierno federal.

A 24 horas de iniciado un paro de labores en Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán y acciones aisladas en diferentes estados, no han recibido “ninguna palabra” del presidente Enrique Peña Nieto, al secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida y el secretario de Educación Pública, Otto Granados Roldán, ante su petición de reanudar el diálogo sobre la Reforma Educativa, a través de la reinstalación de la Mesa Única de Negociación.

“Hoy la Coordinadora pide auxilio, necesitamos que este gobierno entienda que debe aperturar esta mesa de diálogo, no entendemos por qué se han cerrado de esa manera”, dijo Pedro Bahmaca, secretario general de la sección VII de Chiapas.

El líder sindical además exigió una respuesta de los gobernadores de estos cuatro estados, y aseguró que tienen la fuerza suficiente para “apretar las acciones” en esas entidades y en la ciudad, si continúan sin ser escuchados.

“Nosotros no traemos armas, venimos limpios totalmente, lo único que hacemos es el llamado a que aperture esa puerta. No somos delincuentes, nuestro único delito es exigir que se sienten a platicar con nosotros”, dijo el líder de Oaxaca.

Por su parte, Eloy López Hernández, líder de la sección XXII de Oaxaca subrayó que el gobierno federal que encabeza Enrique Peña Nieto no puede irse, luego de las elecciones del primero de julio, sin atender los problemas sociales que quedan pendientes

“Pretenden bajar las cortinas y no asumir ninguna responsabilidad, pero como gobierno tienen esa responsabilidad y deben responder”

“El gobierno no nos quiere atender porque no tiene las respuestas: no sabe dónde están los estudiantes de Ayotzinapa, no dan justicia a las familias del caso Nochixtlán porque no pretenden castigarse a sí mismos”, manifestó.

También recriminó el operativo de seguridad que implementó desde ayer el gobierno de la Ciudad de México para “custodiarlos”, pues en su mitin de esta mañana afuera del edificio de la Bolsa Mexicana de Valores fueron replegados por al menos 300 elementos granaderos y cien policías de tránsito.

“Nosotros hemos emprendido esta lucha pacífica y disciplinada como lo sabe hacer un maestro. Nos mandan a la fuerza pública, eso representa un gran recurso para blindarse y es un recurso que no destinan a la educación”.

Víctor Zavala, secretario general de la sección XVIII de Michoacán recordó las demandas de la coordinadora: la reinstalación de la mesa única de diálogo, la reinstalación de 581 profesores cesados y la reconstrucción de las escuelas dañadas por el sismo del 19 de septiembre.

Posteriormente realizaron una “Marcha de pies caídos” sobre los carriles centrales de Paseo de la Reforma, rumbo al plantón que instalaron ayer en la calle de Bucareli, en el área limítrofe a la Secretaría de Gobernación.

La marcha transcurrió de manera pacífica y fue custodiada por al menos 300 elementos granaderos.

El único momento de tensión se registró cuando en el cruce de Paseo de la Reforma con Bucareli, los maestros intentaron continuar en dirección a la calle Juárez, pero policías de tránsito señalaron que no era posible. Los maestros permanecieron unos minutos de frente a los granaderos y luego viraron al campamento.

Su arribo se registró a las 12:10 horas.

Movilización policiaca

Una gresca entre elementos granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP-CDMX) y maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se suscitó está mañana cuando los docentes intentaron tomar el edificio de la Bolsa Mexicana de Valores, ubicado en Paseo de la Reforma 255.

Desde las 7:00 horas, los docentes llegaron uno a uno, en “operación hormiga” a la entidad financiera privada, para impedir el paso a los trabajadores del inmueble.

Cerca de las 8:00 rodearon el edificio financiero, pero posteriormente fueron replegados por al menos cien elementos granaderos y policías de tránsito, que arribaron al lugar y los obligaron a concentrarse acera posterior de Río Rhin.

Minutos después, los maestros de nueva cuenta avanzaron, intentando detener el tránsito vehicular de la calle Río Rhin con dirección a la Glorieta de la Palma; los granaderos de nueva cuenta los replegaron con sus escudos, justificando que dejarán libre el tránsito.

En el intento hubo empujones y la acción de un maestro que intentó arrebatarle un silbato a una policía de tránsito. Sin embarg, no se registraron lesionados.

La policía rodeó el inmueble de la BMV y los docentes se quedaron en plantón desde las 8:00 y hasta las 11:00 de la mañana antes de dar una conferencia a medios y emprender su marcha por Paseo de la Reforma.

Los líderes sindicales además denunciaron que, como parte de la movilización policial que se ha desplegado desde ayer, durante la madrugada de este martes, fueron hostigados en su campamento por cuerpos de granaderos que intentaron “vigilar sus actividades”.

Pedro Bahmaca denunció: “el gobierno de la CDMX tuvo el atrevimiento de enviar miles de granaderos a custodiar las actividades de la coordinadora”.

Posteriormente lanzó un mensaje al presidente Enrique Peña Nieto, al secretario de Gobernación Alfonso Navarrete Prida y al Secretario de Educación Pública, Otto Granados Roldán, que no terminarán con el paro hasta que sus demandas sean atendidas.

“Exigimos el diálogo, exigimos ser atendidos a más de dos años que se nos han cerrado las puertas”.