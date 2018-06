Desde Xalapa, López Obrador ofrece cancelar examen de admisión en el nivel superior público

XALAPA, Ver. (apro).- El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a que la educación superior será gratuita para todo aquel que quiera acceder a la universidad, razón por la que, de ganar las elecciones el próximo 1 de julio, se cancelará el examen de admisión.

“Se va acabar el examen de admisión en el nivel superior… La educación es un derecho del pueblo”, prometió.

También aclaró que, aunque respeta a aquellos que desean acceder a la educación privada, fomentará que desde la primaria hasta el nivel superior todos tengan acceso a la formación escolar.

Ante aproximadamente 18 mil personas que abarrotaron la plaza Lerdo y las calles de Lucio, Clavijero y Enríquez, el político tabasqueño también prometió que su gobierno dará “becas a universitarios” de bajos recursos de 2 mil 400 pesos.

“Becarios sí, sicarios no”, arengó.

En este bastión de Morena a nivel nacional, López Obrador reiteró que “cancelará” la mal llamada reforma educativa.

De buen humor, el candidato de la alianza que integran Morena, PES y PT expuso que “ya limó” asperezas con los empresarios.

“Ya les dijimos que no va a aumentar la deuda pública, no habrá gasolinazos. No nos vamos a endeudar. Ya limamos asperezas con los empresarios”.

López Obrador insistió en que no son ciertas esas versiones de que su eventual gobierno va a gastar más de lo que genere como ingresos: “No habrá déficit”, sentenció.

Luego detalló que va a cortar “el copete de privilegios” con la reducción de salarios a los altos mandos de la clase política.

“Vamos a reducir salarios. No van a ganar 400 mil mensuales los del Trife, ni los del INE ni los de CNDH. Vamos a bajar los sueldos desde de arriba”.

“Quieren voto diferenciado”

Acompañado del candidato a gobernador Cuitláhuac García Jiménez, López Obrador fustigó que el actual mandatario, el panista Miguel Ángel Yunes Linares se encuentre en franca promoción del “voto diferenciado”, con el fin de que la gente pueda votar por Morena en la elección federal, pero por la coalición Veracruz al Frente y por Miguel Ángel Yunes Márquez, hijo del mandatario, en la elección estatal.

“Toco madera, toco madera, pero si ganó la Presidencia y aquí gana el hijo de Yunes, ¿qué voy a hacer sin Cuitláhuac?, me voy a tener que andar cuidando la cartera”, ironizó.

López Obrador repudió la necedad de Yunes Linares por haber impuesto a su hijo como candidato de la coalición Veracruz al Frente.

“Quiere dejar a su hijo, utiliza el presupuesto, todo el aparato sólo porque es su hijo. Nunca en la historia de México había pasado esto”, alertó.

López Obrador hizo un llamado a todos los asistentes para sumarse a lo que denominó “la defensa del voto”, pues hizo énfasis en la puesta en marcha de una maquinaria gubernamental volcada a garantizar el triunfo de Yunes Márquez en Veracruz.

“Se va a necesitar mucha organización y mucho trabajo de defensa del voto”, exhortó.

Luego deploró que aún persisten medios de comunicación al servicio del gobierno.

“Son prensa alquilada, prensa vendida, están queriendo aparentar un empate técnico, Cuitláhuac tiene más de 20 puntos de ventaja, pero aquí quieren transmitir que va a ganar ‘ya saben quién’, y Cuit no (sic)”.