Hallan muerto al director de la Normal Superior del Instituto Campechano

CAMPECHE, Cam. (apro).- El director de la Escuela Normal Superior del Instituto Campechano, Cristian Arjona Cruz, fue encontrado muerto, presuntamente asesinado, en una zona del recinto educativo que actualmente se encuentra en reconstrucción.

Al parecer el posible asesinato fue perpetrado en las primeras horas del martes pasado, una hora después de concluir el brindis que se ofreció justo en ese sector del edificio al término de la ceremonia en la que el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas entregó los premios estatales de periodismo, uno de ellos, por cierto, al columnista Miguel Reyes Razo por su medio siglo de trayectoria.

El Instituto Campechano, es el mismo en cuyas aulas se educó José Vasconcelos, y que en meses recientes fue elevado a la categoría de universidad. El brindis se realizó en la terraza adjunta al Instituto.

La ceremonia tuvo lugar en el auditorio, ubicado en la segunda planta del inmueble, y el brindis en la terraza contigua a este. El cadáver fue encontrado la mañana del martes por personal de servicios del Instituto Campechano en un aula frente a la terraza, pero en la planta baja.

El cuerpo estaba oculto bajo material de construcción.

El plantel abrió sus puertas con normalidad, pero fue evacuado después del hallazgo.

En ese campus, que ocupa una manzana y se encuentra en pleno centro de la ciudad, a escasos metros del Congreso, del Palacio de Gobierno y del Ayuntamiento, se encuentran la rectoría, y varias escuelas de nivel superior, entre ellas la de Ciencias de la Comunicación, Trabajo Social y las Escuelas Normal, Normal Superior, Preescolar y Artes Oficios.

De acuerdo con información recabada en el sitio, personal del instituto se encontró con que la oficina del director, ubicada a un costado de la entrada al auditorio, había sido violada y se encontraba en desorden, como si hubiera sido robada.

Poco después fue descubierto el cadáver.

Se supo también que el vigilante nocturno, cuya identidad no fue revelada, estaba desaparecido. Se retiró antes de terminar su horario y no entregó el turno a su relevo. No obstante, la noche del martes trascendió que el hombre fue localizado y llevado a declarar ante el Ministerio Público.

El rector del IC, Fernando Sandoval Castellanos, confirmó el deceso de Arjona Cruz, aunque evitó caer en “elucubraciones” sobre su posible asesinato.

“Hay una averiguación en proceso. Tenemos que respetar cuidadosamente el procedimiento. Están llevándose a cabo los peritajes correspondientes, la necropsia, para conocer la causa del fallecimiento”, dijo acongojado, y rogó a los medios atenerse a los tiempos de la investigación.

Adelantó que posiblemente en las próximas horas el fiscal general del estado, Juan Manuel Herrera Campos, estará ya en condición de ampliar la información respecto al caso.

“Estamos en un momento de solidaridad, de empatía, con la familia para honrar su legado, su memoria”, comentó, y dijo que posiblemente se celebrará en el claustro de la institución una ceremonia de cuerpo presente.

Aseguró que todas las cámaras del plantel estaban en óptimo funcionamiento y las imágenes que captaron ya fueron entregadas a la fiscalía para que se integren a la averiguación.

Destacó que el deceso ocurrió alrededor de la medianoche, fuera del horario de labores, por lo que la seguridad del estudiantado y del personal de la institución está garantizada.

Explicó que a petición de la fiscalía se suspendieron las labores en el campus principal porque aún hay zonas de acceso restringido debido a la investigación, pero en el resto de las instalaciones las actividades transcurrieron con normalidad.