Un “experimental” Alan Parsons viene con filarmónica al Auditorio Nacional

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Amante incansable de la experimentación sonora, el músico de origen británico Alan Parsons se encuentra alegre, pues por primera vez contará con la colaboración de la poblana Filarmónica 5 de Mayo para su visita a nuestro país, el próximo 20 de junio en el Auditorio Nacional.

En concisa entrevista vía telefónica para Apro, comentó que traerá su Alan Parsons Symphonic Project para celebrar poco más de 40 años de carrera, con un recorrido sinfónico en el que contará con 40 músicos en escena teniendo el apoyo de la orquesta de Puebla.

“Es la primera vez que tocamos juntos y estoy muy emocionado”, dijo Parsons, quien detalló que el programa solamente contempla un paseo por sus éxitos desde los años setenta.

En el show que tendrá como sede el foro de avenida Reforma, se podrán sentir los nuevos arreglos de aquellas canciones que hicieron historia a partir de que se publicó Tales of Mystery and Imagination (“Cuentos de misterio e imaginación”, 1976), donde junto al ya fallecido arreglista Eric Woolfson (1945-2009), exploraron por el rock progresivo y música electrónica.

“La creatividad es una constante”, afirmó Parsons, “donde la innovación se logra gracias a que mi música siempre es experimental, siempre estoy experimentado”.

Y así lo plasma en lo que será su próximo material discográfico, del que aseguró se podrá escuchar hasta una futura visita a México, toda vez que “volveré para una próxima gira con disco nuevo”.

Adelantó a sus fans que la siguiente producción goza de su carácter conceptual y esencia sonora que lo ha caracterizado:

“Increíblemente he visto montones de recursos en tecnología; pero puedo decir que el futuro de la música solamente existe tocando en vivo”.

Cuestionado sobre su sentir de la política actual mundial y personajes como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el artista nacido un 20 de diciembre de 1949 en Inglaterra apuntó que como músico “absolutamente no hablaré, porque no soy político”.

De cualquier modo, ante los embates que aquejan el mundo concluyó que “entre el amor y el odio puedo decir que lo que más amo es a mi familia, pero lo que más me irritan son los políticos que no hacen algo bueno por los demás”.

The Alan Parsons Project debutó con Tales of Mystery and Imagination, en donde los temas eran inspirados en los relatos del enorme Edgar Allan Poe con canciones como The Raven (“El cuervo”) manifestando la experimentación sonora que Parsons y Woolfson buscaban, pues fue una de las primeras en utilizar un vocoder digital.

Así, The Alan Parsons Symphonic Project revive esas añoranzas con un toque sinfónico. Sus seguidores podrán disfrutar bajo la magia orquestal Sirius, Eye In The Sky, Games People Play, Don’t Answer Me o Mammagamma. Un extenso viaje por esta banda cuyo último material The Sicilian Defence se lanzó en 2014, aunque esta obra permaneció oculta desde 1979.

El compositor y productor se presentó por última vez en la Ciudad de México en 2014 y para este 2018 prepara algunas sorpresas, como la “Alan Parsons Fan Experience”, donde se promete una mayor cercanía a la celebridad con diversos beneficios exclusivos solamente para 200 personas y con un costo de tres mil pesos. Habrá localidades de segundo piso por 600 pesos y luneta por dos mil.

El concierto de Parsons y la Filarmónica 5 de mayo de Puebla será el miércoles 20 de junio a las 20:30 horas en el Auditorio Nacional.