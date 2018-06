Los habitantes de San Juan Mixtepec, Oaxaca, rechazan reapertura de mina de antimonio

OAXACA, Oax. (apro).- Habitantes de San Juan Mixtepec corrieron al personal de una empresa que pretende reabrir la mina de antimonio que existe ese municipio y que fue explotada por más de 30 años para hacer material bélico en la Segunda Guerra Mundial, denunció el expresidente municipal, Adolfo Gómez Hernández.

Y adelantó que San Juan Mixtepec también está en la mira porque está comprobado que a un kilómetro de la cabecera municipal hay un yacimiento de carbón y más delante otro de uranio, pero el pueblo ya despertó, se organizó y la gente tiene un nivel de conciencia mayor como para impedir más daños a los pueblos originarios.

Gómez Hernández mencionó que hace más de 20 días acudió un grupo de personas que, según manifestaron, acudir a nombre del gobernador Alejandro Murat Hinojosa porque quiere la reapertura de la mina para generar trabajo, pero la gente cansada de tantos engaños decidió correrlos.

“Es totalmente mentira. El gobernador no conoce San Juan Mixtepec, no sabe ni dónde está localizado, desconoce el Tejocote, no sabe dónde quedan los minerales. Además, el gobernador no manda en nuestro territorio, es un pelele de su padre, sabemos que José Murat viejo trata de medio gobernar y, entonces, yo estoy muy de acuerdo de que muy pronto vamos a declarar la región libre de la explotación de minerales”, agregó.

El actual candidato suplente al senado de la república por la alianza Juntos haremos historia, recordó que en San Juan Mixtepec se explotó durante más de 30 años la mina de antimonio, mineral que se usó en la Segunda Guerra Mundial por parte de Estados Unidos para hacer tanques, cañones, material bélico y no nos dejaron nada bueno, ni hubo desarrollo, ni trabajo bien remunerado, ni se hicieron escuelas, ni hospitales”.

Al contrario, abundó, dejaron a un pueblo abandonado, en la miseria, explotado e incluso lo que más causó fueron muertos por enfermedades que no conocíamos debido a que el antimonio es material radioactivo.

“Mucha gente que trabajó en la mina, que entraban a los 15, 18 o 20 años de edad, vivía otros 10 o 15 año, llegaban a los 40 años máximo y se morían. Hace aproximadamente dos meses volvieron a querer reaperturar la mina y el pueblo se opuso porque no nos han traído nada bueno y no nos interesa la propuesta de ellos de que va a generar trabajo porque es pura mentira, ya lo vivimos y prueba de ello es que no hay desarrollo”, puntualizó.

Gómez Hernández refirió que la mina llegó a tener hasta 20 mil obreros y el material lo transportan de San Juan Mixtepec (región mixteca) al Parián (región de la cañada) y era transportado en trenes a San Luis Potosí para procesarlo.

Afirmó que sólo se dañó el suelo, el subsuelo, las aguas y que apenas está recuperándose “y ya quieren atentar contra el pueblo nativo nuevamente”.

“Con nuestros propios ojos hemos visto en nuestro pueblo los minerales que hay y por otras investigaciones se sabe que es una región petrolífera que se conoce como la cuenca de Tlaxiaco que abarca Yucudaa, Teposcolula, Yolomécatl, Tlaxiaco, Mixtepec hasta Putla. Es una zona bastante rica de hidrocarburos y minerales”.

Sin embargo, dijo, “ya no estamos de acuerdo que se explote porque no hay nada de beneficio, solamente, así como están las leyes de la reforma energética es para que los extranjeros vengan a robarse los bienes de hidrocarburos y la ganancia se la llevan ellos”.

Destacó que “el gobierno está administrando los conflictos porque le conviene que el pueblo siga peleándose porque así no se van a organizar, pero ya entendimos que no hay más que la organización, la concientización para salir adelante. Sabemos con que contamos. Ya no vamos a permitir eso, estamos despiertos y no van a tocar nuestro subsuelo”.

Finalmente dijo que el gobernador Alejandro Murat “da palos de ciego, no sabe de trabajo, es un pirruris. Está tonto el gobernador, habla de ocurrencias. Cree que porque viene del estado ya conoce Oaxaca, así no son las cosas. Con ocurrencias no avanza”.