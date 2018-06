Corridos, sones, baladas, sagas y una salsa por AMLO (Videos)

CIUDAD DE MEXICO (apro).- A ningún político mexicano le han dedicado tantas composiciones musicales a su favor, como en los últimos años y meses viene recibiendo Andrés Manuel López Obrador, quien de calle arrasa a sus adversarios en las encuestas para presidente, y es la figura favorita de canciones en su mérito con estilos varios.

Abundan para el moreno oriundo de Macuspana los corridos, mismos que aparecen en YouTube, siendo uno de los más vistos el “Corridazo chingón a favor de Amlo”, video con casi dos millones de visitas a seis meses de subido en red por el usuario Viral Pancho y atribuido a Los Tigres del Norte.

Su padre fue tabasqueño, su madre veracruzana.



Valiente, honesto y sereno, oriundo de Macuspana,y el pueblo lo hará gobierno de esta nación mexicana…

Otra saga es de Miguel Montoya, cantada de viva voz (y sombrero) “demostrándole el apoyo”; lo subió en noviembre de 2017 Gerardo Gómez:

Voy a cantar el corrido que le compuse al señor,

que viene pa’ presidente, pa’ nosotros el mejor,

yo le sueno la guitarra a Andrés López Obrador…

(ver https://www.youtube.com/watch?v=GWDQ3x8Bjzc)

Hay voces anónimas que subieron una jocosa pieza portorriqueña de la boricua de oro Myrta Silva (Arecibo, septiembre 11 de 1927-diciembre 2 de 1987) “Esos no son de aquí”, en versión de Pilar Sánchez, Susana Cato y Claudia Chapú: “Elecciones con salsa Tabasco”, donde bailamos:

Los que venden al país, esos no son de aquí…

Los que dicen “tránsale”, esos no son de aquí.

Los que matan chamaquitos, esos no son de aquí.

Los priistas chanchulleros, esos no son de aquí…

Los que dicen sí al cambio, ¡esos sí, esos sí!

Desde 2012, Juan López Horta escribió “Canción al Sr. Andrés Manuel López Obrador”, anunciando ya entonces su anhelo de que “queremos que llegue a la presidencia”.

“La bamba para Andrés Manuel (AMLO)”, video con una treintena de artistas entre los que se cuentan Los Soneros de Tesechoacán, San Pascualito Rey, Caña Dulce y Caña Brava, Monocordio, Santiago Ojeda, Los jaraneros del Sur, Panteón Rococó, Gustavo Nandayapa, Botellita de Jerez y Benjamín Anaya, lleva casi un millón de visitas desde que fue subido con el típico son veracruzano de “La bamba” y aires raperos.

Una parodia a “No rompas más mi pobre corazón” de Caballo Dorado, pero cual divertimento pro AMLO, empieza con cita de Octavio Paz (“Las masas humanas son aquellas en cuyas venas han inyectado el veneno del miedo… del miedo al cambio”), arrancando el coro:

Vamos a votar por López Obrador,

el cambio verdadero ya llegó…

Recién el 18 de mayo, Margarita Garrido compuso las coplas a su “Corrido histórico al Lic. Andrés Manuel López Obrador”, basado en la música del revolucionario “Carabina 30 30”.

Quiero contar una historia de un hombre de Macuspana,

nació el 13 de noviembre en la tierra mexicana.

Con Andrés Manuel me voy a marchar

a engrosar las filas con mi corazón.

Si mi sangre piden, mi sangre les doy,

por los habitantes de nuestra nación…

Hace un mes, Perla Ramos entonó profético huapango “Canción para Amlo”:

Andrés López Obrador esta canción te dedico:

tú serás el ganador…”

También Joey Ramos creó el pasado abril su corrido, que comienza:

De origen muy humilde, Andrés Manuel López Obrador,

oriundo de Macuspana, la esperanza de esta nación.

Así la gente lo aclama, de la Patria el defensor…

No faltan falsarios que nos provocan risa más que indignación, como la balada dizque de Juan Gabriel (qepd), yendo desde “Noa Noa” hasta “A Morena”:

Vamos todos con Morena, con Morena,

con Morena, ¡por Morena sí voy a votar!

Y enfilando al millón de visitantes, la Banda MS (fake news) con su variación a “Piénsalo”, cuya autoría negaron los originales:

Omitiremos montones más, excepto la épica norteña del cuarteto de Los Hermanos Lara (autor Julián Lara):

¡Viva México!…

Manuel López Obrador, de México es nuestro gallo…

Ya no queremos más ratas, les quitaremos el fuero…

Con tambora, el “Corrido bien perrón” de Arrieros de la Sierra, por Julio El Arriero:

Andrés Manuel es su nombre y “Peje” su corazón,

amigo de los amigos, un hombre con mucho honor.

…¡Y vaya que nos faltan bastantes rolas! Sin embargo, no olvidaremos que el mundo de la música clásica también incluye a AMLO:

En 2006, el Teatro de la República de Querétaro aclamó el estreno de la Tercera Sinfonía del director michoacano Francisco Núñez Montes, “dedicada a los hombres libres de México en defensa de la democracia”, con la interpretación de la Orquesta Sinfónica de Querétaro, inspirada por las arengas populares durante las marchas capitalinas en apoyo a Andrés Manuel López Obrador y contra el fraude electoral.

https://elpueblonoestonto.blogspot.com/2006/11/el-arte-sigue-estando-con-lopez.html