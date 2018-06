Navarrete aclara que el gobierno no interviene en la elección y exige a Anaya no hacer acusaciones sin fundamento

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En franca alusión al candidato Ricardo Anaya, el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, rechazó que el gobierno federal intervenga en el proceso electoral y exigió respeto a los actores políticos que participan en la contienda.

Una hora y media después que el candidato de “Por México al frente” lanzara un video en el que reiteró que el presidente Enrique Peña Nieto lo ataca y es corrupto, el titular de la Segob escribió en su cuenta oficial de Twitter:

“El @gobmx rechaza enérgicamente intervenir en el proceso electoral más allá de sus obligaciones Constitucionales, y exige respeto a los actores políticos que participan en esta contienda al hacer señalamientos sin fundamento que enrarecen el clima de civilidad que debe imperar”.

En su afán por defenderse ante la difusión de un video que supuestamente lo implica como beneficiario de una operación de lavado de dinero para su campaña presidencial, Anaya se lanzó contra el gobierno peñista.

En su postura, el candidato justificó el ataque en su contra por un supuesto pacto entre Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de “Juntos Haremos Historia”.

“Peña Nieto le ayuda a López Obrador atacándome a mí, que soy el único que le puede ganar y a cambio López Obrador ya se comprometió a perdonarle todo y ya inclusive lo dijo públicamente”, aseguró el panista.

“Sé que la guerra sucia en mi contra ya no va a parar de aquí hasta el 1 de julio. A ti, mexicana y mexicano, te pido: no les creas. Y a usted, presidente Peña Nieto, lo responsabilizo de mi seguridad y la de mi familia. No me va a doblar, no me voy a rendir. Vamos a ganar, México va a cambiar”.

Ayer se reveló una grabación en el que Juan Barreiro Castañeda, hermano de Manuel Barreiro, el empresario que le compró a Ricardo Anaya una nave industrial en 54 millones de pesos, afirma que esa operación de lavado de dinero fue también para financiar la campaña presidencial del panista.

El video alojado en la página de internet www.casoanaya.com, y que la tarde de este jueves se difundió a través de las redes sociales, presenta fragmentos de una conversación entre Juan Barreiro y una supuesta empresaria argentina en la que hablan sobre un candidato presidencial, aunque en ningún momento mencionan el nombre de Anaya.

“Si queda este candidato, se nos abren las puertas para lo que queramos, entonces con eso nos vamos al cielo”, afirma Juan Barreiro casi para concluir el video, grabado con una cámara oculta y que recoge expresiones sobre el esquema de lavado que utilizó su hermano Manuel, al parecer para la compra de la nave industrial en Querétaro.