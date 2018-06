Morena denuncia agresión a balazos a su brigada en Chimalhuacán; acusa operación del candidato tricolor

TOLUCA, Edomex (apro).- Tras acusar que detrás de los hechos se encuentra Jesús Tolentino Román Bojórquez, candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la alcaldía de Chimalhuacán, Morena inició la denuncia NEZ/NEZ/CHI/026113958/18/06 por la persecución y ataque a balazos a su brigada en ese municipio.

La denuncia fue entablada el pasado 4 de junio en contra de Gerardo Ramírez Alcántara, a quien los antorchistas denominan “el Huesos”, después de que persiguió y dio alcance a una camioneta en que se trasladaban integrantes de la brigada morenista, cuyo vehículo además fue atacado con arma de fuego sobre la calle Lomas de San Isidro, en la colonia El Chocolín.

Ricardo Moreno, representante de Morena ante el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), exhibió en sesión de Consejo General un video en que Ramírez Alcántara persigue y amenaza a los integrantes de la avanzada del candidato por el distrito 5 con cabecera en Chimalhuacán, Adrián Galicia Salceda.

Los hechos fueron grabados con teléfono celular por uno de los agredidos; en él se consigna una persecución vehicular y, tras dar alcance a la camioneta, se escucha al “Huesos” advertir a los brigadistas que esa actividad (proselitista) no puede ser realizada en La Palma –como también se le conoce al Cerro del Chocolín-.

Después, el denunciado exige que no lo graben porque le meterá “un tiro en la cabeza” a quien lo haga; acto seguido, se escuchan varias detonaciones.

Al término de ese encuentro, indicó Moreno Bastida, la camioneta en que se transportaba el equipo -y en la que viajaban varias mujeres y un niño- quedó semi destruida por los impactos.

El morenista recordó que en esa colonia el año pasado, en el marco de la contienda por la gubernatura, ocurrieron hechos similares en los que una menor de edad debió pedir auxilio porque fue retenida por el movimiento antorchista en un domicilio particular; el saldo fue de varios lesionados.

Aquella ocasión, rememoró, “de la manera más ruin” las autoridades municipales fincaron responsabilidad a las víctimas, quienes fueron acusadas del robo de un celular, mientras los responsables de las agresiones siguen impunes.

El representante partidista consideró que los disparos realizados hace unos días tuvieron por objeto amedrentar a brigadistas y al candidato, quien se encontraba en la zona aledaña.

El morenista acusó a Román Bojórquez de encontrarse detrás de la agresión y pretender hacerse del poder a balazos, pues incluso se ufana de que sólo de esa manera le quitarán el poder en Chimalhuacán, municipio convertido en una “ínsula bajo el control del movimiento antorchista”.

“La Loba era un muñeco de peluche frente a lo que se ha convertido Antorcha; y el PRI tiene la grave responsabilidad de engrandecer este tipo de organizaciones que son guardias blancas, golpeadores; siguen postulando a delincuentes como candidatos en Chimalhuacán. Hay una relación perversa entre el PRI y Antorcha”, señaló.

Por tanto, pidió al tricolor alzar la voz en esta denuncia y deslindarse de forma definitiva del movimiento antorchista.

“Sabemos que representan un caudal de votos que le son necesarios al PRI, pero el bienestar de miles de mexiquenses depende de esa decisión. Ojalá la próxima ocasión no se esté solicitando un minuto de silencio”, confió.

En respuesta, Isael Montoya, representante tricolor, condenó los hechos, pero insistió en que su partido no puede ser responsable de actos personales de sus militantes ni de los sujetos que aparecen en el video.

“No vamos a prejuzgar, no acepto la responsabilidad partidista si no tengo los elementos de convicción al respecto. Sólo defiendo a mi partido, no a esta organización”, justificó.

“Si el candidato postulado por el PRI hubiese actuado en ese momento o hubiese estado allí, debe ser investigado; y si le acreditan responsabilidad, debe ser sancionado. La impunidad no puede reinar en el proceso electoral bajo ninguna circunstancia”, dijo, y pidió a Morena pruebas de sus señalamientos con la finalidad de allegarlas a la dirigencia tricolor para que tome medidas internas.

En tanto, el representante del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Javier Rivera, recordó que también el candidato de Por El Estado de México al Frente a la alcaldía de Chimalhuacán y sus brigadistas sufrieron en días pasados agresiones en el municipio, por lo que demandó al IEEM abrir un capítulo especial relacionado con esta demarcación durante los encuentros que sostiene con funcionarios estatales para garantizar la seguridad de la contienda.