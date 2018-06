Yo no hago pactos en lo oscurito: López Obrador

APATZINGÁN, Mich. (apro).- Andrés Manuel López Obrador rechazó haber realizado un pacto con el presidente Enrique Peña Nieto, como asegura su adversario, el panista Ricardo Anaya.

“Que se tranquilice, ha cometido muchos errores y hoy no le está yendo bien y por eso está desesperado, pero ¿yo qué culpa tengo?”, manifestó esta tarde tras un mitin en este municipio López Obrador.

“Yo no hago pactos en lo oscurito, yo siempre planteo mis cosas de manera abierta, en las plazas públicas, y no tengo ningún acuerdo, ningún pacto, lo que pasa es que ya no ven lo duro, sino lo tupido”.

Agregó:

“Yo le aconsejaría a Anaya que se mantenga firme, con aplomo, porque el que se aflige se afloja”.

Y remató:

“Cada quien es responsable de sus actos, el que no quiera ver visiones que no salga de noche, si están en malos pasos, sobre todo, si se metieron a hacer negocios, si están manchados de corrupción, pues en campaña sale todo”.

En el estado natal del expresidente Felipe Calderón, López Obrador criticó su estrategia fallida de guerra contra el narcotráfico y reiteró que, de ganar la presidencia, combatirá la delincuencia sin el uso de la violencia.

Refirió que no seguirá con la misma estrategia fallida que ha dejado 230 mil muertos, 36 mil desaparecidos y más de un millón de víctimas.

Durante un mitin en Uruapan soltó:

“Aquí llegó a Uruapan, Felipe Calderón, en los primeros días de su gobierno porque quería legitimarse. Llegó aquí para ir a un acto a la Tierra Caliente en Apatzingán… Venía vestido de militar con un chaleco que le quedaba grande, parecía el ‘Comandante Borolas’”, dijo.

“En Apatzingán, ahí declaró la guerra al narcotráfico. Le pegó un garrotazo a lo tonto al avispero y miren en lo que los metió”, acusó el candidato de Morena-PT-PES.

En este mitin apareció el exlíder de las autodefensas de Michoacán, José Manuel Mireles, quien pretende ser diputado local en el Congreso de Michoacán, pero no hizo uso de la palabra.

Sobre su presencia, López Obrador aclaró que José Manuel Mireles es el candidato de Morena a la primera diputación plurinominal del Congreso de Michoacán.

“El doctor Mireles es nuestro candidato”, sentenció, a pesar de que el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán depuso la candidatura del exlíder de autodefensas por supuestas violaciones a la ley.

El tabasqueño se dijo confiado sobre la resolución final de la autoridad competente.