Sinhué Rodríguez gesta en Guanajuato un frente regional anti-AMLO

Anaya ganará, dice el candidato panista a gobernador de Guanajuato, Sinhué Rodríguez. Pero de todas formas anticipa que ya trabaja en la conformación de un bloque de mandatarios frentistas para oponerse a las políticas económicas de Andrés Manuel López Obrador, por si es el morenista quien llega a la presidencia. En cuanto a la oleada de violencia en la que el gobernador saliente Miguel Márquez, también del PAN, deja sumido el estado, Rodríguez se limita a prometer un giro en las políticas de seguridad.

GUANAJUATO, Gto. (Proceso).- Con todo y que el candidato puntero en las preferencias para la elección de gobernador, el panista Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, dice confiar en que Ricardo Anaya “dará la vuelta” a Andrés Manuel López Obrador en la votación por la presidencia, advierte que, si triunfa éste, él forjará un bloque regional de gobernadores y empresarios “para generar un contrapeso real, muy fuerte, ante un gobierno que no convenga al país”.

Añade: “Espero que la relación con el próximo presidente Ricardo Anaya sea muy constructiva…si no (es decir, si gana López Obrador) será muy institucional”, resumió Rodríguez Vallejo, al que las diversas encuestas publicadas en el estado le atribuyen entre 33 y 52% de la intención del voto, seguido por el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, el expanista Ricardo Sheffield Padilla, y el del PRI, el cenecista Gerardo Sánchez.

Este último podría incluso descender a un cuarto lugar ante la marcada división interna de su partido y el posicionamiento del candidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Felipe Camarena García, mientras que la candidata de Nueva Alianza, Bertha Solórzano Lujano, aparece en el último lugar de los sondeos.

Integrante “de una familia de panistas” como él mismo la define, el exfuncionario municipal, exdiputado y hasta hace unos meses titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del estado, Rodríguez Vallejo se prepara desde ahora para un escenario adverso al panismo:

“Con López Obrador se complica el escenario, lo vemos desde ahorita, dadas las encuestas: las inversiones se frenan, se frenan muchas cosas. Suponiendo, sin conceder, que ganara López Obrador y ganara yo, es importante comenzar a hacer una planeación regional, vernos como bloque; Guanajuato como pivote”.

En entrevista con Proceso, describe las dos visiones del estado y el país que desde su punto de vista hacen necesaria una estrategia para equilibrar la balanza:

“En Guanajuato no creemos en darle dádivas a quien no trabaja; no creemos en el proteccionismo, sino en el comercio exterior, creemos en esa apertura comercial. No creemos en la lucha de los ricos contra pobres, no queremos que los ricos dejen de serlo, sino que los pobres tengan herramientas” para transformar su situación. “No creemos en darles amnistía a los criminales”, enumera el panista.

(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2171, ya en circulación)