El INE y el Tribunal Electoral tienen que actuar para frenar la compra de votos: AMLO

TAPACHULA, Chis. (proceso.com.mx).- El candidato de la coalición Juntos haremos historia, Andrés Manuel López Obrador instó al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) intervengan para frenar la compra del voto.

“Tiene que actuar el INE, el Tribunal Electoral, las autoridades. Ellos tienen que atender esto porque no se puede permitir el fraude electoral”, afirmó López Obrador durante su segundo día de actividades en Chiapas.

Prometió que de llegar a la presidencia “va a ser la última elección que se va a llevar a cabo bajo sospecha de fraude”.

En el mismo orden de ideas, afirmó que procurará convencer al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de la creación de un plan de cooperación integral que incluya no sólo a México, Canadá y ese país, sino también a Centroamérica, porque si en esta región del país se generan empleos y mejora la economía no tendrán necesidad de migrar y por ende, no habrá de necesidad de construir muros y militarizar la frontera.

López Obrador inició hoy su domingo en la plaza central de Tapachula, donde miles de chiapanecos se dieron cita para escuchar sus propuestas de campaña.

Desde esta frontera sur, bajo un intenso sol que provocaba un calor húmedo tropical, el candidato señaló que al llegar a la presidencia ya no habrá más persecución a los migrantes centroamericanos, que quienes tengan como destino este país se les respetará sus derechos laborales, pero también quienes deseen usar nuestro territorio como tránsito también tendrán esa libertad.

Expuso que todos los centroamericanos van a tener un trato justo de los mexicanos, que ellos no dejan su país o sus familias por placer, sino que lo hacen por necesidad, pero para que no continúe le hará un planteamiento al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Afirmó que procurará convencerlo para que se instrumente un plan de cooperación integral donde no sólo estén México, Estados Unidos y Canadá, sino que en ese mismo plan regional se integre a Centroamérica.

“No es un asunto sencillo, porque Donald Trump es muy apasionado, pero lo vamos a convencer, lo vamos a hacer entrar en razón de que se necesita que haya cooperación para el desarrollo con Canadá, EU, México y los países

centroamericanos”, dijo López Obrador.

“Vamos a proponerle un acuerdo de cooperación, que incluya a Centroamérica, México, EUA y Canadá. Un acuerdo para impulsar las actividades productivas en toda esta región, para que haya trabajo. Porque el que se va a EU no se

va por gusto, se va por necesidad. Si en Centroamérica y México hay trabajo hay bienestar, la gente no va a emigrar”, agregó.

Recordó que cuando estaba el presidente Kennedy en el poder, se echó a andar un plan que se llamó Alianza para el Progreso que impulsó EU con todos los países del continente americano.

López Obrador sostuvo que no se resuelve nada con el uso de la fuerza y que no se va a resolver nada construyendo muros, ni militarizando la frontera.

Reiteró que defenderá los derechos humanos que van más allá de todas las fronteras.

“Somos idealistas, estamos construyendo una verdadera democracia en México, no un dictadura. Vamos siempre a defender las libertades”, recalcó.

En Tapachula, reiteró que de obtener la presidencia limpiará a México de la corrupción.

“Soy necio y terco, ya se me metió eso en la cabeza y vamos a lograrlo”, dijo.

Afirmó que es una vergüenza que haya más corrupción en México que en Guatemala; e incluso recordó que en el país vecino ya metieron preso a la cárcel a su expresidente por corrupto, mientras que en México los premian con pensiones multimillonarias.

Como ejemplo de esa alta corrupción, abundó, es una vergüenza que en México el precio de la gasolina sea más alta que en Guatemala, y eso que Guatemala no tiene petróleo. Pero que todo eso tiene una explicación, dijo, pues

desde hace 40 años México no construye una sólo refinería.

“Los guachicoleros de arriba que se dedican a robar y saquear. Vamos a gobernar y ya no va haber guachicoleros ni abajo ni arriba Van a cambiar las cosas”, arengó ante la multitud.

Hizo un llamado a todos los gobernadores para que una vez al frente del Ejecutivo se instrumente un plan de austeridad en todos los estados.

“Nada de sueldos para senadores de 500 mil pesos mensuales, de 400 mil para los diputados federales. Vamos a bajar el sueldo de los de arriba empezando por dar el ejemplo. Les bajamos a los de arriba para subirle a los de

abajo”, precisó.

Hablo de vender el avión presidencial, de quitar las prensiones a los expresidentes, porque no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Y nada de atención médica privada a los altos funcionarios que llega hasta los 5

mil millones de pesos, prometió el político tabasqueño.

Que todos ellos vayan al ISSTE, al IMSS, al Seguro Popular, continuó Obrador, para que vean lo que se siente. Porque eso ni es seguro ni es popular, porque no hay médico ni medicinas.

Prometió convertir al sur en una de las regiones más prósperas del país y mayores apoyos al campo:

“Se va a apoyar al que tiene su parcela, ya se ejidatario o pequeño propietario, se le va a apoyar para que pueda sembrar y pueda contratar jornales, es decir que pueda pagar jornales, que sus hijos tengan trabajo

en las tierras de sus padres para estar sembrando”, afirmó.

Finalmente, prometió que vivirá por temporadas en Chiapas para supervisar dichos apoyos al campo.