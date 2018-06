Mireles acusa de traición a Osorio Chong; me dio dinero para comprar armas y luego me detuvo

CIUDAD DE MÉXICO.- El exlíder las autodefensas de Michoacán, José Manuel Mireles, candidato a diputado en Michoacán por Morena, aseguró que fue el exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien le dio dinero para comprar armas.

Impulsor de las autodefensas en Michoacán para enfrentar al cártel Los Caballeros Templarios, Mireles acusó de traición a Osorio, ahora candidato plurinominal del PRI al Senado de la República.

En un acto en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas, en donde el sábado habló del movimiento que encabezó y de los costos que tuvo para su vida y su libertad, Mireles dijo que Osorio Chong primero le dio dinero para comprar armas y luego lo detuvo por poseerlas.

“Jamás levanté un arma de fuego a ningún ser humano. Nunca. Aunque anduve en muchísimas batallas; aunque sufrí siete emboscadas y un avionazo; aunque traigo tres balazos en el cuerpo y 48 placas y tornillos en la cabeza. Nunca levanté un arma de fuego a ningún ser humano”, subrayó.

“Y sí tengo (armas), y muy buenas. Soy cazador también desde que tengo uso de razón, y las primeras armas de fuego mortales fue un cuerno de chivo (fusil AK-47), marca Norinko, que me costó 50 mil pesos con tres cargadores; un (rifle) R15 híbrido con un cargador que me costó 40 mil pesos, que me hicieron registrarlo.

“Tengo el registro federal y el que me dio el dinero fue Miguel Ángel Osorio Chong para comprarlas. Ahí viene la traición porque el mismo que me da el dinero para comprar las armas es el que me manda detener por andar armado. Y me eché tres años de prisión”.

Mireles aseguró que no lo encarcelaron “por lo que hicimos. Ellos sabían perfectamente que estábamos actuando en base al (sic) artículo 10 constitucional que permite a todo mexicano luchar por su vida, la de su familia, su propiedad. Eso se llama legítima defensa”.

Originario de Tepalcatepec, en la región de Tierra Caliente, Mireles Valverde aseguró que nunca violó la ley. En junio de 2014 fue detenido cuando su confrontación era abierta con el entonces comisionado especial de Peña Nieto para Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes.

Al inicio de su administración, el gobierno de Peña Nieto favoreció la creación de guardias de civiles armados para enfrentar a la delincuencia organizada en Michoacán y Guerrero.

En Michoacán le dio la condición de guardias rurales y después los incorporó a la policía estatal, a pesar de que varios de los integrantes de las autodefensas estaban relacionados con la delincuencia organizada.