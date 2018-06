Los candidatos reparten culpas tras atentado contra priista en Isla Mujeres

CANCÚN (proceso.com.mx).- El candidato del PRI a presidente municipal de Isla Mujeres, Juan Carrillo Soberanis, acusó que fue político el atentado al que sobrevivió la abanderada priista a segunda regidora, Rosely Danilú “Chely” Magaña Martínez, donde también resultó herida la activista Lizbeth Noemí Pasos Sarabia y deslizó que ya dio el nombre a la Fiscalía General del Estado (FGE) de quien considera como el principal sospechoso.

“La Fiscalía tiene la información de a quién se está haciendo responsable, de quién tenemos información que sea el probable autor intelectual de este delito, pero definitivamente les voy a decir que es alguien que ya se ve perdido en este proceso electoral y está cayendo en la desesperación y en la violencia”, dijo el candidato priista, en una rueda de prensa, en la que también estuvieron familiares de las víctimas.

Y subrayó:

“Que se atenga a las consecuencias de lo que le pase a cualquier miembro de la planilla o a cualquier activista de mi partido en Isla Mujeres”.

Carrillo Soberanis señaló que ya tuvo comunicación con el gobernador Carlos Joaquín González, quien garantizó garantizar la seguridad tanto de candidatos como de los miembros de los partidos políticos.

El ataque ocurrió la tarde de ayer, cuando un par de “motosicarios” ingresó al domicilio de Rosely Danilú Magaña, en Rancho Viejo, en la zona continental del municipio de Isla Mujeres.

De acuerdo con Carrillo Padilla, Rosely Danilú Magaña, está establece, pero sigue bajo observación en terapia intensiva, mientras que Lizbeth Noemí Pasos Sarabia, quien recibió una balazo en la pierna, sigue hospitalizada.

Por su parte, el candidato de Morena-PT, Edgar Gasca Arceo, se deslindó del atentado a las activistas priistas, y reviró a Juan Carrillo.

“Ellos podrán inventar lo que quieran, hoy me intentan señalar, hoy soy responsable para ellos de muchas cosas y la verdad es que no, ojalá la Fiscalía, ojalá el Gobierno del Estado entre e investigue, porque nosotros sí somos los que hemos recibido amenazas, insultos, señalamientos, a través de su equipo de campaña. Yo soy gente honesta, gente de trabajo”, dijo.

Pero, además señaló que está dispuesto a ser investigado por las autoridades judiciales pero que también sea proceda de igual manera, contra su adversario priista.

“Que sean las autoridades que investiguen a todos, incluyéndolo a él, a ese candidato –Juan Carrillo-, que lo incluyan en esa investigación, que no haya señalamientos por parte de algunos, yo me ofrezco también a que me investiguen”, dijo.

Además, aseguró que cuenta con pruebas que evidencian presuntas amenazas contra él y su equipo de campaña, de las cuales dará parte a la FGE.

Gasca Arceo estuvo acompañado de Hernán Villatoro Barrios, líder petista en la entidad, además de Marybel Villegas y Mildred Ávila y Jesús Pool, candidatos al Senado y Cámara de Diputados de alianza “Juntos Haremos Historia”.

La CEDH condena violencia política

Por otra parte, la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdheqroo) condenó el atentado contra las activistas priistas de Isla Mujeres e hizo un llamado a las autoridades correspondientes para que se investiguen todas las líneas pertinentes.

“Las elecciones son un ejercicio democrático que confluyen en un ambiente de civilidad y diálogo, y en donde el debate de las ideas por ningún motivo deben significar una confrontación hostil, ni mucho menos ocasionar un daño a la integridad personal, señaló a través de un comunicado de prensa.