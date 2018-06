Oaxaca: Candidato frentista denuncia ante la PGR a exdirigente del PRI por “guerra sucia”

OAXACA, Oax. (apro).- El candidato a presidente municipal de Oaxaca de Juárez de la alianza Por Oaxaca al frente (PAN-PRD-MC), Samuel Gurrión Matías, acusó al exdirigente estatal del PRI, Germán Espinosa Santibáñez, de mandar a colgar mantas con amenazas de muerte, de destruir su propaganda política, agredir con armas de fuego y de retener a personal de su equipo de campaña.

Por tal razón, ya presentó tres denuncias ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y hoy acudió ante la Procuraduría General de la República (PGR) a presentar la denuncia penal en contra del priista Espinosa Santibáñez, al tiempo que lo hace responsable de cualquier atentado contra su persona, su familia o su equipo de campaña.

El exdiputado local y exprecandidato a la gubernatura mostró un video de un minuto y 19 segundos donde se observa que dos individuos que viajaban en una motocicleta arrebatan propaganda de campaña, golpean al equipo y huyen.

Y el pasado viernes fueron colocadas dos mantas, una en el puente peatonal del Parque del Amor, y otra rumbo al aeropuerto, a la altura del Conalep donde amenazan de muerte al candidato:

“Venimos por ti Samuel Gurrión, tienes que pagar lo que nos debes, así te vamos a colgar puto”, se lee en la manta colocada en el puente peatonal del DIF.

En entrevista, el candidato del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano a la capital del estado declaró: “tenemos información muy directa del tema de las lonas. No me espanta, no me preocupa porque yo, Samuel Gurrión, no le debo nada a nadie, nunca me he metido en un negocio ilícito ni tiene nadie por qué amenazarme”.

Sin ningún titubeo, afirmó que “las lonas las mandó a poner Germán Espinosa, es el encargado que puso el PRI para llevar la campaña de su candidato, es el encargado de la capital.

“Qué ha hecho, nos ha tumbado toda la publicidad, ha amenazado a las brigadas hasta con armas de fuego, les han disparado, hay tres denuncias en la Fiscalía donde se le señala directamente porque en una de las ocasiones se logró detener a los agresores y dijeron que los mandó Germán”, afirmó.

Y agregó: “En otra ocasión secuestraron a tres muchachas, se las llevaron por tres o cuatro horas, ahí Germán les dijo que si seguían trabajando para Samuel les iba a cortar la cabeza de sus hijos”.

Es por ello que este lunes acudió a la PGR a presentar su denuncia bien documentada para que las autoridades actúen.

“No entiendo este tipo de agresiones y no es el PRI en general, ni del priismo no he recibido agresiones, solo de Germán porque le encargaron ganar la capital y cree que, amedrentando, amenazando o haciendo estos actos de terrorismo va a ganar”.

Respecto a su seguridad, dijo: “mi equipo me dice que refuerce mi seguridad, tengo dos muchachos de seguridad, pero al final del día, no la he reforzado. No le debo nada a nadie. Mi vida es un libro abierto, jamás he lastimado, he robado o he hecho acción que lastime a otra persona”.

Considera que las amenazas “es un tema de efervescencia política porque están perdidos, su candidato no levanta. No tienen posibilidad de ganar. Están en la lona, la única manera de parar este proselitismo es de mantera intimidatoria”.

Finalmente le hizo “un llamado a German Espinosa a que abone a la gobernabilidad de Oaxaca y a su propio gobernador porque con estas acciones no le ayuda cuando tenemos un estado donde todos los días aparecen secuestrados, descabezados, calles cerradas, bloqueos y todavía pretende crear un clima de miedo y terror, no se vale”.