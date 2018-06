Desesperado, Fernández de Cevallos propone: no descarto pacto Anaya-Peña, con tal que el “orate” de AMLO pierda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El panista Diego Fernández de Cevallos, asesor legal de Ricardo Anaya, dejó abierta la posibilidad de pactar con el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y con el PRI, con el fin de no entregar el país a un “iluminado”, como se refirió a Andrés Manuel López Obrador.

El excandidato presidencial fue duro contra el político tabasqueño, a quién calificó de orate, enfermo y psicópata.

En entrevista con MVS, Fernández de Cevallos dijo: “La verdad de las cosas, Anaya siempre ha venido diciendo: ‘aliarnos para que México no pierda sus instituciones, para que quede quien quede, sea alguien que respete las instituciones, que respete la democracia y que no se le puede entregar el país a un iluminado. Si esto es pactar con el PRI o con el gobierno para que no llegue López Obrador, habrá que verlo’.

“Lo cierto es que para nosotros, cualquier opción será mejor, o menos mala, que entregar el país a un orate, a un enfermo, a un psicópata, a un iluminado, a alguien que se le tiene que tratar como dios porque los demás son súbditos”.

A pesar que dejó entreabierta la posibilidad de una alianza con el gobierno federal y el PRI -cuyo candidato, José Antonio Meade, está en tercer lugar de preferencias según encuestas-, el panista arremetió contra el Ejecutivo federal y la supuesta cargada que tiene contra Anaya Cortés.

“Para el gobierno federal, no hay más obsesión en relación con esta campaña política, que Ricardo Anaya no llegue a la presidencia”, soltó.

En este sentido, el abogado aseguró que López Obrador tendió, unilateralmente, un puente con el gobierno peñista.

Así lo justificó: “Ya tendió el puente entero; ofreció desde hace meses que va a perdonar todo, no sólo al crimen organizado, sino a funcionarios del gobierno que hayan cometido abusos de poder y dinero”.

Respecto a una virtual ruptura PAN-gobierno federal, Diego Fernández aceptó que ha habido errores e hizo las siguientes acotaciones:

Distinguió dos momentos: las reformas estructurales impulsadas por Peña Nieto, para las cuales hubo acuerdos, consensos y apoyos de parte de Acción Nacional.

Sin embargo, el panista dijo que el tanto el blaquiazul como el PRD no se llevaron el éxito político tras las reformas y, al contrario, toda la cosecha la obtuvo el presidente Peña y el PRI.

Luego, identificó que otro episodio: la competencia política.

Para el panista, hubo abusos, atropellos, maniobras y trampas de los “aliados”, y para ello ejemplificó lo sucedido en la elección pasada del Estado de México, donde el priista Alfredo del Mazo ganó la elección a la panista Josefina Vázquez Mota.