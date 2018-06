Robert de Niro en los Premios Tony: ¡Jódete Trump!

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Durante la gala de la 72 edición de los Premios Tony que se realizó en Nueva York, diversos artistas se pronunciaron en contra del presidente estadunidense Donald Trump, sin embargo fue el actor y presentador del evento Robert de Niro, el más enérgico en su discurso al gritar en dos ocasiones y de manera efusiva ¡jódete Trump! (fuck Trump!).

“Voy a decir esto: ¡Jódete Trump! Ya no es suficiente decir ‘abajo Trump’, hay que decir ¡jódete Trump!” (I’m going to say this fuck Trump! It’s no longer ‘down with Trump’ it’s fuck Trump!), fueron las palabras del actor célebre por Taxi driver (1976) en el Radio City Music Hall –la noche del domingo 10–, al tiempo que empuñaba las manos en alto y era ovacionado por los asistentes durante algunos segundos y se paraban de sus asientos.

Después el actor siguió con su discurso en el cual presentó al músico Bruce Springsteen, quien recibió un premio especial por el espectáculo “Springsteen on Broadway”.

La transmisión televisada por CBS silenció el momento en que De Niro gritó el fuck Trunmp! Esto debido al retraso que mantienen al aire los premios o programas que se transmiten en vivo desde hace algunos años, pero a través de redes sociales circuló el video y audio original.

En la retransmisión de los premios la crítica completa de De Niro al presidente estadunidense fue censurada, CBS alegó que el actor se salió del guion, CBS Program Practices, que se encarga de supervisar la programación en vivo dijo en un breve comunicado:

“Los comentarios de De Niro fueron improvisados e inesperados. El lenguaje ofensivo fue eliminado de la transmisión”.

Esta no es la primera ocasión que el protagonista de Toro Salvaje expresa su rechazó a Donald Trump, en otras ocasiones lo ha llamado “cerdo” e “idiota”, en marzo de este año durante un evento para promocionar la educación universitaria dijo:

“Los estudios universitarios son importantes, pero estudios sin humanidad es ignorancia. Miren a nuestro presidente, fue a la Universidad de Pennsylvania, tuvo una educación de calidad, pero aun así es un idiota”.

En la edición 72 de los Tony Awards la comedia musical “The Band’s Visit”, basada en el filme La visita de la vieja dama, y con un mensaje acerca de la unidad y la tolerancia, se alzó como la gran ganadora de la noche con 10 Premios Tony, entre ellos Mejor Comedia Musical y Mejor Actor (Tony Shalhoub); seguida de Harry Potter y el legado maldito, con seis Tony, entre ellos Mejor Obra y Mejor Dirección en Obra.