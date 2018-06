De Héctor Herrera, el mejor gol de la Liga en Portugal (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Héctor Herrera, el mexicano que juega en el FC Porto, marcó el mejor gol de la temporada en la Liga de Portugal.

Así lo oficializó este lunes el club portugués en su cuenta oficial. Para este reconocimiento se realizó un sistema de votación a través del sitio web del Sindicato de los Jugadores.

⚽ @HHerreramex foi o autor do melhor golo da época em votação do Sindicato dos Jogadores

🔵⚪ Vs. Benfica @ Estádio da Luz #FCPorto #nascidosparavencer pic.twitter.com/x3kTffgWoJ

— FC Porto (@FCPorto) 11 de junio de 2018