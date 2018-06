Vucetich se apunta para dirigir a Chivas de Guadalajara

MONTERREY, NL (apro).- Víctor Manuel Vucetich se apuntó para dirigir a Chivas de Guadalajara luego de la inminente salida del director técnico argentino Matías Almeida.

Vucetich, quien fuera el más exitoso timonel de Rayados en su historia, se dijo dispuesto a tomar el mando del conjunto tapatío, que actualmente pasa por una serie de turbulencias ocasionadas por la cercana salida del Pelado que, pese a todo, hasta esta tarde no se había hecho oficial.

Sin embargo, al dar como un hecho la renovación de DT en el rebaño, Vucetich Rojas se dijo dispuesto a entrar al relevo, aunque aclaró que los directivos de Chivas no lo han contactado aún.

“No me han hablado, pero sí me gustaría, claro que sí. Es un buen equipo de los que en el futbol mexicano a los técnicos nos gustaría estar, dependiendo de las circunstancias y los momentos para poder estar ahí. Chivas tiene todo eso de interesante para poder dirigir, sin duda alguna”, dijo.

En el programa de radio “El presi y el Vuce”, que en Monterrey conduce con el expresidente de Rayados, Luis Miguel Salvador, quien fuera efímero técnico de la selección mexicana en el anterior proceso eliminatorio, Víctor Manuel Vucetich dijo que asumiría el reto aun y con los problemas internos que enfrenta Chivas por la salida intempestiva de Almeyda y otros reacomodos internos.

“La problemática que se arrastra, ¿cuál es? Creo que por eso no se ha hecho nada, ni se ha hablado con nadie. Por respeto a los técnicos la directiva debe tener esos principios y valores y no puede estar llamando a alguien. Y desde que empezó la problemática entre Almeyda y la directiva, nunca ha habido una renuncia o despido. Hasta ahora ha sido considerado como técnico. ¿Cuál será el problema? No lo sé”, dijo Vuce.

El entrenador nacido en Tampico, Tamaulipas consideró que la directiva de Chivas está obligada a tomar una determinación en el corto plazo para encontrar sustituto al DT argentino, pues los plazos se acortan para la siguiente temporada.

Por su parte, Salvador consideró en la emisión que las dificultades internas que enfrenta Guadalajara son originadas por el protagonismo de su directiva, encabezada por el presidente y propietario del club Jorge Vergara.

“Aquí hay dos temas fundamentales: el directivo y el deportivo. Lo del directivo me refiero hacia la cancha, lo de afuera lo van manejando. Pero el protagonismo directivo hacia la cancha es algo que tiene Chivas actualmente. Creo que a las seis de la tarde era la conferencia de prensa donde Almeyda ratificaba que se iba. También Paco de Anda iba a decir que se hace a un lado”, señaló.