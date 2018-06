Ernesto Cordero denuncia ante la PGR a Ricardo Anaya por lavado de dinero

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El senador Ernesto Cordero presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) para pedir que se investigue al candidato presidencial por la coalición Por México al Frente, así como a los hermanos Barreiro, por el supuesto delito de lavado de dinero.

La denuncia viene después de que el jueves pasado, en medios televisivos, se difundió un video en el que el empresario queretano Juan Carlos Barreiro revela haber transferido dinero para la campaña de Anaya en retribución a favores recibidos por éste cuando era alto funcionario del gobierno de Querétaro.

Ernesto Cordero, quien es muy cercano al expresidente Felipe Calderón y a la excandidata independiente Margarita Zavala, acusó al aspirante presidencial del PAN de ser presuntamente responsable de los delitos de lavado de dinero y tráfico de influencias, luego de que en días recientes se dieran a conocer unos videos de los hermanos Barreiro, en los que se le vincula directamente al expresidente nacional panista.

Cordero exigió a la PGR que llame a declarar a los hermanos Barreiro y al propio Ricardo Anaya; además, acusó al procurador en funciones, Alberto Díaz Beltrán, de no actuar de manera correcta.

De acuerdo con el senador, quedó absolutamente demostrado que la empresa que le compra la nave industrial a Anaya es una empresa fantasma, donde estuvo claro que el empleado de Barreiro que abrió esta empresa declaró que había sido presionado por su jefe para beneficiar a Ricardo Anaya en este esquema.

También dijo que Ricardo Anaya no es una persona honesta y que debería ser “expulsado del PAN”.

Sin embargo, desde el mes de mayo, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Damián Zepeda, dio a conocer que al senador Ernesto Cordero se le inició un proceso de expulsión del partido por su alianza con el PRI, acción que, de acuerdo con el líder nacional panista, ya es inminente.

Cordero Arroyo dijo no tener preocupación alguna por una posible expulsión del Partido Acción Nacional (PAN), y sostuvo que “nuestro candidato no es una persona honesta, a quien deberían expulsar es Anaya y no a los panistas honestos”.

La tarde de este lunes, Cordero adelantó en un mensaje de Twitter que acudiría a las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) para realizar dicha acción legal.

La respuesta a Cordero no se dejó esperar, así “Peralta‏ @dorispgnena

escribió:

“Le faltó agregar sus recortes de periódico, que tontería perder el tiempo denunciando sin pruebas y permitiendo que Chayo Robles nos haya robado millones y ahí sigue, de verdad que tenía un poco de respeto por Cordero pero esto ya fue muy bajo”.

El comentario de Pepe Rivas‏ @peperivasplus: “En respuesta a @ErnestoCordero @PGR_mx @RicardoAnayaC Comparta completa la denuncia, mínimo para emitir un comentario sustentado… No se aprecian los hechos que hagan probable una responsabilidad penal”.

Luz Basaguren‏ @lbasaguren: “No, la PGR ha buscado pruebas por todos lados, este lo hace para llamar la atención y mandado por @JLozanoA quería ser presidente @ErnestoCordero y ha demostrado ser un títere”.

Otra más: Cochinito 🐖‏ @CerdoCapitalis4 . En respuesta a @ErnestoCordero @PGR_mx @RicardoAnayaC “Caray, te faltó denunciar a Meade por la Estafa Maestra, a @EmilioLozoyaAus por Odebrecht, a @EPN por la Casa Blanca, @gruizesp por el socavón, etc. #Congruencia”.